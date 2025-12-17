Земетресение с магнитуд 4 разтърси Хатай

З еметресение с магнитуд 4 по Рихтер е регистрирано днес в 04:15 ч. местно време (03:15 ч. българско време) в района на град Хасса в южния турски окръг Хатай, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 7,41 километра, като за момента няма информация за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението.

Турция, страна, разположена на активни сеизмични разломи, редовно е изправена пред предизвикателства, свързани със земетресения. Един от най-драматичните случаи, който оформи съвременния подход към бедствията в региона, беше поредицата от опустошителни земетресения на 6 февруари 2023 г. С магнитуд от 7,7 и 7,6 по скалата на Рихтер, тези трусове буквално сринаха обширни райони, отнемайки живота на над 50 хиляди души в Югоизточна Турция, включително хиляди в Хатай.

Стотици хиляди останаха без дом, като мнозина все още обитават временни контейнерни лагери и палатки, което отразява мащаба на хуманитарната криза и продължаващите усилия за възстановяване.В месеците след тази катастрофа Турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) е в постоянна готовност, документирайки и реагирайки на безброй вторични трусове, които продължават да разтърсват региона. Само на 23 февруари 2023 г. окръг Хатай беше отново разлюлян от земетресение с магнитуд 5,0 в района на Дефне, последвано от други по-слаби, но предизвикващи паника трусове, като например този от 5 март същата година с магнитуд 4,0 в Самандаг. Всички те бяха регистрирани от АФАД, която неизменно съобщаваше за липса на нови жертви или значителни щети, макар и често подчертавайки силната паника сред населението.

Скалата на Рихтер, официално известна като скала за магнитуд по Рихтер или локална магнитудна скала (ML), е логаритмична скала, използвана за измерване на силата на земетресенията. Тя е разработена през 1935 г. от американския сеизмолог Чарлз Ф. Рихтер в сътрудничество с Бено Гутенберг, и двамата от Калифорнийския технологичен институт. Първоначално е предназначена за измерване на земетресения в Южна Калифорния и бързо се превръща в стандартен метод за количествено определяне на размера на сеизмичните събития.

Основният принцип на скалата на Рихтер е да измерва максималната амплитуда на сеизмичните вълни, записани от стандартизиран сеизмограф (обикновено сеизмограф от типа Ууд-Андерсън) на определено разстояние от епицентъра на земетресението. Тя е особено ефективна за измерване на локални и регионални земетресения с магнитуд до около 7. За по-силни земетресения обаче, скалата на Рихтер започва да "насища", което означава, че не може точно да отразява истинския размер на събитието, тъй като е базирана на повърхностни вълни, които не улавят пълната енергия на много дълбоки или големи разкъсвания