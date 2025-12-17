Костадинов: Правителството падна заради бюджета, а сега се гласува същият документ

Н ие считаме, че бюджет трябва да има, считаме, че той трябва да бъде нов, а не удължителен. Това заяви в кулоарите на Народното събрание лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

По думите му най-доброто решение е изготвянето на нов бюджет без поемане на нов дълг. „За 19-е млрд. лв., които бяха изтеглени тази година, ще плащаме много висока цена“, каза той. Според него е необходимо рязане на разходите и съкращения в държавната администрация.

По думите му случващото се в парламента е „абсурдна ситуация“, която е изненадала всички, включително и ГЕРБ. Той обясни, че на председателски съвет при обсъждането на внесената сутринта точка от БСП е било заявено, че предложението ще бъде подкрепено от ГЕРБ и БСП, като никоя друга парламентарна група не е заявила подкрепа. „ДПС дадоха уклончив отговор, но като че ли имаше нагласа бюджетът на подалото оставка правителство да не бъде гласуван“, каза Костадинов.

Костадинов: Същият финансов министър съсипа държавата

Според него развоят в пленарната зала е изненадал дори самите вносители и това е довело до дългата почивка в заседанието. „Ситуацията е, меко казано, абсурдна. Правителството подаде оставка, като основните мотиви за протестите бяха именно този бюджетът“, заяви лидерът на „Възраждане“.

Костадинов коментира, че вторият предложен бюджет е „фризирана версия“ на първия, като между двата почти няма разлики. По думите му разликата е около 800 млн. лв. „Днес се оказва, че като първа точка се приема същият бюджет, заради който падна правителството. Това е абсурдно и ние няма как да го подкрепим“, подчерта той.

Лидерът на „Възраждане“ съобщи, че от партията са поканили представители на синдикатите на разговори в 11:30 часа, за да им бъде разяснена позицията. „Ние считаме, че бюджет трябва да има, но той трябва да бъде нов, а не удължителен“, заяви Костадинов.

Костадинов: В проектобюджета са заложени невъзможни за изпълнение показатели

Костадинов посочи, че в бюджета има „огромни буфери, които са оставени за крадене“, и настоя за ясно показване на „фалшификация на данните както за инфлацията, така и за дефицита“. По думите му управляващите в оставка „стават заложници на собствените си лъжи“.

„Нашата цел ще бъде този бюджет да не бъде приет. Чака ни изборна кампания и евентуално ново правителство след изборите“, заяви Костадинов.

Парламентът ще разгледа на първо четене проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавния бюджет за 2026 г. Предложението за включване на точките в дневния са обсъдени на консултации на председателки съвет. Законопроектът за Държавното обществено осигуряване (ДОО) беше одобрен на първо четене миналата седмица, преди кабинетът „Желязков“ да подаде оставка. В дневния ред за днес е и първото четене на т.нар. удължителен бюджет за 2026 г., който вчера беше одобрен от бюджетната комисия.