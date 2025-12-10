Свят

Разкриха шокиращите наранявания на "Мис Ямайка" след падането на сцената

По време на предварителния кръг на вечерните рокли на конкурса „Мис Вселена 2025“ в Тайланд на 19 ноември, Габриел Хенри падна от пистата и се удари с лице в тълпата

10 декември 2025, 12:14
Разкриха шокиращите наранявания на "Мис Ямайка" след падането на сцената
Източник: iStock/Getty Images

"Мис Ямайка" Габриел Хенри е получила сериозни травми след падане от сцената по време на конкурса „Мис Вселена 2025“ миналия месец.

Инцидент на „Мис Вселена 2025“: "Мис Ямайка" падна от сцената и бе отнесена на носилка

Организацията „Мис Вселена“ публикува прессъобщение с актуална информация за здравословното състояние на Хенри, както и допълнителен контекст около ужасяващия инцидент, в който е замесена, пише New York Post.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Raul Rocha (@raulrocha777)

„Габриел Хенри претърпя сериозно падане през отвор на сцената, докато изпълняваше походката си по време на предварителното състезание на 19 ноември 2025 г., което доведе до вътречерепен кръвоизлив (патологичното натрупване на кръв в черепния свод) със загуба на съзнание, фрактура, разкъсвания по лицето и други сериозни наранявания“, се казва в изявлението.

Организацията уточнява, че Хенри „е незабавно приета в интензивно отделение в Банкок, където остава в критично състояние под постоянно неврологично наблюдение и продължава да се нуждае от 24-часово специализирано наблюдение“.

„Тя ще се завърне в Ямайка през следващите дни, придружена от пълен медицински екип, и ще бъде преместена директно в болница за продължаване на лечението и възстановяването“, допълват от организацията.

От MUO подчертават, че „са стояли до“ Хенри и семейството ѝ от есента, като са покривали нейните „болнични, медицински и рехабилитационни разходи“, както и „разходите за настаняване и живот“ на майката и сестрата на Хенри по време на престоя им в Тайланд.

„Освен това, организацията „Мис Вселена“ финансира медицинския ескортиран репатриращ полет, организиран от болницата, и се ангажира да покрие всички бъдещи медицински разходи, произтичащи от инцидента“, добавят от MUO.

В съобщението се казва още: „Семейство Хенри е дълбоко благодарно на организацията „Мис Вселена“ за непоколебимото им състрадание, присъствие и проявена любов. Досегашният им отговор надхвърля професионалната отговорност и отразява предаността и защитата на семейството.“

В края на изявлението MUO отбелязват, че „някои медийни съобщения“, които твърдят, че Хенри „е допринесла по някакъв начин за инцидента, са напълно неточни“.

„Организацията „Мис Вселена“ никога не е приписвала вината на д-р Хенри и потвърждава, че тези предположения са неоснователни и не отразяват фактите“, се посочва в изявлението.

Съсобственикът на „Мис Вселена“ Раул Роча сподели прессъобщението на страницата си в Instagram, като добави свои думи за възстановяването на Хенри.

„Слава Богу, че нашата "Мис Вселена Ямайка" се готви да се завърне у дома. На всички, които бяха загрижени за нейното здраве, благодаря ви много, че ни подкрепихте с молитвените си вериги“, каза Роча. „От мълчанието си се помолихме за здравето и бързото възстановяване на д-р Габриел.“

По време на предварителния кръг на вечерните рокли на конкурса „Мис Вселена 2025“ в Тайланд на 19 ноември, Хенри падна от пистата и се удари с лице в тълпата.

След като беше откарана по спешност в болница в Тайланд, властите съобщиха, че по чудо се е отървала без животозастрашаващи наранявания и без счупени кости.

В интервю за People, "Мис Хаити" Мелиса Сапини твърди, че ръководството на организацията „Мис Вселена“ е обвинило Хенри за падането.

„Не знам дали са се справили правилно с това“, каза 22-годишната Сапини. „Първото нещо, което членът на екипа на конкурса каза, беше, че е защото не е обръщала внимание.“

„След като каза това, той каза: „Разбира се, безопасността е наш приоритет номер едно“ и това, онова“, добави Сапини. „Но все едно: „Сериозно ли говориш?“ Това беше наистина страшно.“

Хенри е офталмолог и основател на фондация „See Me“ – благотворителна организация, подпомагаща хора с увредено зрение в Ямайка. Падането я извади от надпреварата в 47-ия годишен конкурс „Мис Вселена“, който бе спечелен от "Мис Мексико" Фатима Бош Фернандес.

Източник: nypost.com    
Мис Ямайка Габриел Хенри Мис Вселена 2025 Инцидент на сцената Сериозни наранявания Конкурс за красота Вътречерепен кръвоизли
