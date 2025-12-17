Свят

Литва арестува 21 души заради балоните от Беларус

Генералната прокуратура заяви, че предполагаемата мрежа се „характеризира с много строга конспирация и разпределение на ролите“

17 декември 2025, 11:06
Източник: БТА/АР

С лед месеци на напрежение и обвинения в хибридна война, литовските власти официално заявиха на 16 декември, че зад балоните от Беларус, заради които Литва обяви извънредно положение, всъщност стоят предполагаеми контрабандисти на цигари, а не агенти на хибридна заплаха.

Литовските власти съобщиха на 16 декември, че са задържали 21 души, за които се предполага, че са членове на престъпна група, по подозрение в контрабанда на цигари от Беларус с помощта на балони, оборудвани с GPS.

Извънредно положение в Литва заради балони от Беларус

Генералната прокуратура заяви, че предполагаемата мрежа се „характеризира с много строга конспирация и разпределение на ролите“ и че „организаторите може да са имали директни контакти със съучастници, действащи в Република Беларус, откъдето при благоприятни метеорологични условия са били изстрелвани балони с контрабандни цигари“.

Литовските власти казаха, че GPS проследяването е позволило балоните да бъдат наблюдавани „и точните координати на кацането им в Литва са били предадени на изпълнителите“, съобщи „Политико“.

Балони с контрабандни цигари затвориха летище Вилнюс за часове

Страната обяви национално извънредно положение миналата седмица заради балоните, след като през октомври затвори границата си с Беларус. Литовският външен министър Кюстутис Будрис заяви пред „Политико“ по това време, че балоните с размерите на автомобил, пренасящи контрабандни цигари във въздушното пространство на страната, представляват „хибридни дейности“, дори и да не са пряка заплаха за сигурността.

Балони от Беларус отново затвориха за часове летището във ВилнюсПредседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също осъди нахлуването на балони от Беларус. На 1 декември тя каза, че „такава хибридна атака от режима на Лукашенко е напълно неприемлива“.

През 2025 г. досега в литовското въздушно пространство са навлезли най-малко 600 балона и 200 дрона, което е нарушило повече от 300 полета, засегнало 47 000 пътници и довело до около 60 часа затваряне на летища, според данни на литовското министерство на вътрешните работи.

Арестите на предполагаемите контрабандисти на цигари идват в момент, когато страните от предната линия на източната граница на ЕС с Русия молят Брюксел да ускори предстоящите си инициативи за защита на границите, въпреки съпротивата на някои европейски столици. 

Поредица от инциденти с балони, пренасящи контрабандни цигари от Беларус, многократно нарушиха въздушното пространство на Литва, което накара Вилнюс да предприеме засилени мерки за сигурност. През октомври 2025 г. летище Вилнюс на няколко пъти беше принудено да спира работа за часове. На 5 октомври, късно в събота и рано в неделя, 25 балона с горещ въздух, някои от които превозваха контрабандни цигари, навлязоха във въздушното пространство на Литва, принуждавайки летище Вилнюс да спре работа и забавяйки 30 полета, засягащи около 6000 пътници.

Подобни инциденти с балони, идващи от Беларус, доведоха до временно спиране на полетите на летището във Вилнюс за втора поредна нощ и за трети път в рамките на една седмица около 26 октомври. На 21 октомври летището на литовската столица беше затворено по същата причина, а на 22 октомври бяха затворени и летищата във Вилнюс и Каунас.

В отговор на тези системни нарушения, литовските власти започнаха да третират инцидентите като част от по-широка хибридна заплаха.

На 28 октомври министър-председателката на Литва, Инга Ругиниене, обяви, че страната ще започне да сваля балоните с хелий на контрабандисти, идващи от Беларус, и не изключи възможността за активиране на член 4 от договора на НАТО. На 29 октомври Литва затвори и двата си гранични пункта с Беларус, като решението беше удължено до края на ноември. Тази мярка беше определена от правителството като отговор на хибридна атака.На 1 декември председателят на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, също осъди тези действия, заявявайки, че „такава хибридна атака от режима на Лукашенко е напълно неприемлива“. Впоследствие, на 9 декември, Литва обяви извънредно положение заради заплахи за обществената безопасност, причинени от контрабандни балони, идващи от Беларус. Декларацията предостави по-голяма оперативна свобода на армията за координирани или самостоятелни действия. Тези действия представляват кулминация на официалните реакции на продължаващите инциденти с въздушното пространство.

Източник: БГНЕС    
Литва балони Беларус контрабанда хибридни атаки Вилнюс Контрабанда на цигари Извънредно положение GPS балони Граница с Беларус Организирана престъпност Защита на границите
