Новият формат „Вече играеш… Стоичков“ започва на 11 януари по NOVA

Аня Пенчева, Мартин Макариев и Владимир Памуков ще оценяват кандидатите за ролята на Христо Стоичков в игралния филм за него

17 декември 2025, 12:05
Новият формат „Вече играеш… Стоичков“ започва на 11 януари по NOVA
Източник: Иван Ерменков/NOVA

О ригиналният риалити формат „Вече играеш… Стоичков“ започва на 11 януари и ще даде възможност на зрителите да проследят избора на актьора, който ще изиграе Христо Стоичков в предстоящия биографичен филм за футболната ни легенда. NOVA ще направи съпричастни всички с предизвикателствата и изпитанията, през които ще преминат кандидатите всяка неделя от 20:00 ч. Водещият на новия формат Александър Сано ще бъде заедно с тях през цялото време, а на финала ще стане ясен победителят, който киноманите у нас и по света ще видят в най-мечтаната роля в „Стоичков – Филмът“.

Източник: Красена Ангелова/NOVA

Интересът към кастинга беше огромен и над 250 човека се записаха за участие, а селектираните кандидати продължиха в следващия етап. „Стоичков-Филмът“ е замислен като национален проект, но ще излезе и извън пределите на страната, за да представи България на световната филмова сцена. Това означава, че отговорността пред претендентите за главната роля е голяма. Те ще преминат не просто през кастинг, а през истинска школа, която ще им помогне да надградят своите качества.

Специалното жури, което ще има отговорната задача да излъчи победител, е в състав – известната актриса Аня Пенчева, успешният режисьор Мартин Макариев и журналистът и биограф на легендарния футболист Владимир Памуков. Във всеки епизод към тях ще се присъединяват популярни личности, които са имали възможност да се докоснат до личността на Стоичков. Те ще проследят развитието на всички участници, ще оценят актьорския им потенциал и ще потърсят още у тях хъса и желанието за победа, присъщи за Христо Стоичков.

Източник: Красена Ангелова/NOVA

Документалното риалити е само първата сериозна стъпка в дългия творчески процес за биографичната лента „Стоичков – Филмът“, чиято премиера предстои през 2027 г. Вярна на своя ангажимент към филмопроизводството в България, NOVA застава като медиен партньор зад проекта. Продукцията е с режисьор Мартин Макариев, в креативния екип са още Александър Сано и журналистът Владимир Памуков, а сценарист е Георги Ангелов. Проектът е подкрепен от Winbet.

Очаквайте „Вече играеш… Стоичков“ от 11 януари в 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA    
Вече играеш Стоичков Христо Стоичков Биографичен филм Риалити формат Избор на актьор NOVA Кастинг Футболна легенда
