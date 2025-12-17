Лукашенко призова Тръмп да действа за спиране на войната в Украйна

Б еларуският президент Александър Лукашенко призова за бързи действия за прекратяване на конфликта в Украйна, докато САЩ остават ангажирани с дипломатическите усилия, предаде Ройтерс.

Агенцията припомня, че Лукашенко е съюзник на руския президент Владимир Путин и позволи територията на Беларус да бъде използвана за инвазията на Москва в Украйна през 2022 г.

Той заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е прав да настоява за бързо разрешаване на конфликта, добавяйки, че ако политиката му беше налице в самото начало, конфликтът можеше да не се случи.

🇷🇺🇺🇦🇺🇸🇧🇾 Lukashenko stated that if the Ukrainian peace process depended only on Trump, the conflict would have ended long ago.



Lukashenko said in an interview with the American television channel Newsmax TV:

▪️The fighting in Ukraine will continue until Zelenskoy is forced to… pic.twitter.com/7zrqcLMaKK — The world is patriots.🇺🇸🇷🇺 (@bertalanzoli) December 17, 2025

„Много сега зависи от позицията на Тръмп и САЩ. Основното е Тръмп да не се отдръпва от тази позиция“, заяви Лукашенко пред американския телевизионен канал „Нюзмакс“. Откъси от интервюто бяха публикувани в беларуската държавна информационна агенция БелТА.

„Той е човек със силна личност, понякога импулсивен. Нека не се отказва от това, да не вдига ръце и да не си тръгва. Ако направи категорични ходове по този начин, ще има резултати. Ако всичко зависеше строго от Тръмп, войната щеше да е приключила отдавна. Но това е процес с много страни и Тръмп не може да го реши сам. Конфликтът трябва да бъде замразен от горе до долу. След като хората не бъдат убивани, можете да седнете и да се споразумеете за каквото си поискате“, допълни беларуският президент.

Лукашенко заяви, че неуспехът да се спре войната може „да завърши зле за Европа и целия свят - тя неизбежно ще прерасне в някакъв глобален конфликт.“

Лукашенко: Правя всичко възможно, за да спра войната

Тръмп ръководи усилията за намиране на решение за прекратяване на конфликта и първоначалното мирно предложение на САЩ, критикувано от мнозина в Европа като в полза на Русия, претърпя промени.

Американски и украински представители проведоха консултации по предложеното споразумение заедно с европейски представители, включително двудневни разговори в Берлин тази седмица.

Тръмп изрази разочарование както от Путин, така и от украинския президент Володимир Зеленски заради неуспеха да се постигне споразумение за прекратяване на продължаващата близо четири години война. Руските сили държат около 19% от територията на Украйна и водят бавно настъпление на запад, за да осигурят контрол над източния ѝ Донбаски регион .