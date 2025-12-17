Свят

Белгия замрази заплатите на депутатите за четири години

Федералните депутати в Белгия получават 9000 евро месечна заплата преди облагане и са 150 на брой

17 декември 2025, 10:48
Белгия замрази заплатите на депутатите за четири години
Източник: iStock

В опит да се справят с най-големия бюджетен дефицит в еврозоната, белгийските власти замразиха заплатите на федералните депутати за следващите четири години, след решение на Федералния парламент, целящо да спести средства и да овладее тежкото финансово състояние на страната, предаде кореспондент на БТА, Николай Желязков.

Уточнява се, че сходна мярка по-рано беше въведена по отношение на заплатите на министрите. Федералните депутати в Белгия получават 9000 евро месечна заплата преди облагане, както и по 2600 евро обезщетения за покриване на различни разходи и при приключване на мандата.

При население от близо 12 милиона души, броят на белгийските федерални депутати е 150, а с решение от миналата година възнагражденията им бяха ограничени с пет процента. Белгийските власти полагат усилия за съкращаване на бюджетните разходи с 10 млрд. евро в следващите три години. 

По последни данни на Европейската комисия, през 2027 г. Белгия ще има най-големия бюджетен дефицит в еврозоната (5,9 на сто). По оценка на Международния валутен фонд, бюджетният дефицит на страната може да достигне 7,2 на сто от брутния вътрешен продукт до 2030 г., ако не бъдат взети необходимите мерки. Досегашните намерения на правителството да овладее състоянието на бюджета доведоха до седем национални стачки от началото на годината, а следващият протест се очаква през февруари догодина.

Източник: Николай Желязков, БТА    
бюджетен дефицит Белгия замразяване на заплати федерални депутати мерки за икономии еврозона съкращаване на разходи финансово състояние национални стачки държавен бюджет
Последвайте ни

По темата

"Има такъв народ" пред президента Радев: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране

Скандал с расистки жест лиши „Мис Финландия“ от титлата ѝ

Скандал с расистки жест лиши „Мис Финландия“ от титлата ѝ

Ритник в корема: Депутати на МЕЧ и

Ритник в корема: Депутати на МЕЧ и "ДПС-Ново начало" се спречкаха в НС

Нови видеозаписи показват Ник Райнър часове преди жестокото убийство на родителите му

Нови видеозаписи показват Ник Райнър часове преди жестокото убийство на родителите му

Как да получите обезщетение при проблеми с пътуването

Как да получите обезщетение при проблеми с пътуването

pariteni.bg
ЕС се огъна, ДВГ остава и след 2035 г.

ЕС се огъна, ДВГ остава и след 2035 г.

carmarket.bg
Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора
Ексклузивно

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

Преди 14 часа
Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест
Ексклузивно

Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест

Преди 19 часа
Европейската комисия с план да свали цените на жилищата
Ексклузивно

Европейската комисия с план да свали цените на жилищата

Преди 14 часа
СДВР предотврати огромна имотна измама в София
Ексклузивно

СДВР предотврати огромна имотна измама в София

Преди 17 часа

Виц на деня

- Какво обикаляш така нервно? - Виж как вали, а жена ми е без чадър! - Е, голяма работа, ще влезе в някой магазин! -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Финансова изненада очаква тези 5 зодии по празниците

Финансова изненада очаква тези 5 зодии по празниците

Любопитно Преди 15 минути

Експертите по астрология посочват пет зодиакални знака, които по време на коледните празници ще усетят най-силно това благоприятно влияние

Новият формат „Вече играеш… Стоичков“ започва на 11 януари по NOVA

Новият формат „Вече играеш… Стоичков“ започва на 11 януари по NOVA

Любопитно Преди 21 минути

Аня Пенчева, Мартин Макариев и Владимир Памуков ще оценяват кандидатите за ролята на Христо Стоичков в игралния филм за него

Гръцките фермери продължават блокадите въпреки обещанията

Гръцките фермери продължават блокадите въпреки обещанията

Свят Преди 48 минути

На митническия пункт Промахонас на българската граница гръцките производители организират осемчасова блокада, която ще започне в 12:00 ч

Мъж е с прободни рани след сбиване, има задържани

Мъж е с прободни рани след сбиване, има задържани

България Преди 56 минути

Иззет е метален нож и други веществени доказателства

Хакери откраднаха данните на потребители на "Порнхъб"

Хакери откраднаха данните на потребители на "Порнхъб"

Свят Преди 56 минути

„Искаме плащане на откуп в биткойн, за да предотвратим публикуването на данни и да ги изтрием“,заявиха хакерите

СДВР: По случая в 138-о училище в София е образувано досъдебно производство

СДВР: По случая в 138-о училище в София е образувано досъдебно производство

България Преди 1 час

От СДВР не дадоха повече информация по случая

<p>Балоните от Беларус: Контрабанда или хибридна атака</p>

Литва арестува 21 души заради балоните от Беларус

Свят Преди 1 час

Генералната прокуратура заяви, че предполагаемата мрежа се „характеризира с много строга конспирация и разпределение на ролите“

Доналд Тръмп

Тръмп с обръщение към нацията от Белия дом

Свят Преди 1 час

„Това беше страхотна година за страната ни и най-доброто тепърва предстои!“, написа Тръмп

ГЕРБ-СДС и ИТН ще подкрепят единствено закона за удължителния бюджет за 2026 г.

ГЕРБ-СДС и ИТН ще подкрепят единствено закона за удължителния бюджет за 2026 г.

България Преди 1 час

Пред медиите Сачева обясни, че те и ИТН са подкрепили и искането на "БСП-Обединена левица" за разглеждане на коригираната план-сметка на държавата

<p>НС&nbsp;ще разгледа редовния Бюджет за 2026</p>

Народното събрание ще разгледа редовния Бюджет за 2026

България Преди 1 час

Предложението за включване на точките в дневния са обсъдени на консултации на председателки съвет

Саудитската Midad Energy е водещ кандидат за покупката на "Лукойл"

Саудитската Midad Energy е водещ кандидат за покупката на "Лукойл"

Свят Преди 1 час

Лукойл" има срок до 17 януари да продаде активите си, а работата на бензиностанциите може да продължи до 29 април 2026 г

<p>Василев: Управляващите се опитват да си прокарат крадливия бюджет</p>

Асен Василев: Управляващите се опитват да си прокарат крадливия бюджет

България Преди 1 час

Бюджетът, който беше повод стотици хиляди хора да излязат в градовете, сега ще бъде приет, каза и Ивайло Мирчев от ПП-ДБ

,

Защо терористите от Сидни са пътували до Филипините

Свят Преди 2 часа

Атентаторите от Сидни са преминали през подобно на военно обучение през ноември

"Гринч" открадна гигантски надуваем Дядо Коледа

"Гринч" открадна гигантски надуваем Дядо Коледа

Любопитно Преди 2 часа

„Кой краде Дядо Коледа? Все пак е Коледа“, попита собственикът на надуваемата атракция

<p>Удължителният бюджет - основна тема на консултацията на БСП при президента Радев</p>

Удължителният бюджет - основна тема на консултацията на "БСП-Обединена левица" при президента Радев

България Преди 2 часа

Държавният глава отбеляза, че партията се намира в труден момент

ChatGPT вече прави много по-реалистични изображения

ChatGPT вече прави много по-реалистични изображения

Технологии Преди 2 часа

OpenAI навакса изоставането от Gemini Nano Banana Pro

Всичко от днес

От мрежата

Безопасни ли са маслините за котките

dogsandcats.bg

Защо е полезно да включим сладки картофи в менюто на кучето ни

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Кайли Дженър разпалва страстите в червено: защо този цвят винаги е най-смелият избор! (СНИМКИ)

Edna.bg

Джордж Клуни повече няма да целува жени на екрана!

Edna.bg

Официално: треньорът на Локомотив Пловдив подписа нов договор

Gong.bg

Едва на 18 г., а вече има 100 мача за Барселона

Gong.bg

Ритник в корема: Депутати на МЕЧ и "ДПС-Ново начало" се спречкаха в Народното събрание (ВИДЕО)

Nova.bg

ИТН при Радев: Не е разумно да се търси ново преконфигуриране в 51-вия парламент

Nova.bg