Хакери откраднаха данните на потребители на "Порнхъб"

„Искаме плащане на откуп в биткойн, за да предотвратим публикуването на данни и да ги изтрием“,заявиха хакерите

17 декември 2025, 11:30
Хакери откраднаха данните на потребители на "Порнхъб"
Източник: iStock/Getty Images

Е ротичният гигант „Порнхъб“ е изправен пред сериозен скандал, след като хакерският колектив „ШайниХънтърс“ обяви, че е компрометирал системите му и е откраднал данни, принадлежащи на премиум потребители, като сега настоява за откуп в биткойн, за да предотврати изтичането на информацията, предаде Ройтърс.

Въпреки че агенцията все още да не е установила обхвата, мащаба или подробностите за пробива, хакерите предоставиха извадка от данните, която след това беше частично удостоверена.

Поне трима бивши клиенти на „Порнхъб“ – американец и двама канадци - потвърдиха пред „Ройтерс“, че данните, отнасящи се до тях, са автентични, макар и отпреди няколко години. Те говориха пред агенцията при условие за анонимност, заради чувствителността на въпроса.

„Искаме плащане на откуп в биткойн, за да предотвратим публикуването на данни и да ги изтрием“, заявиха „ШайниХънтърс“ пред Ройтерс в онлайн чат. Колективът обяви, че няма да навлизат в подробности за пробива.

„Порнхъб“ и неговият корпоративен собственик - базираната в Отава компания „Етикъл Капитал Партнърс“ не са отговорили с коментар. Новината за пробива беше съобщена първоначално от новинарския сайт за киберсигурност „Блипинг Компютър“.

„Порнхъб“, който твърди, че има над 100 милиона посещения дневно и 36 милиарда посещения годишно, е един от най-популярните доставчици на сексуално съдържание в мрежата, особено на видеоклипове, много от които са безплатни за гледане.

Източник: Виктор Турмаков, БТА    
Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора
Ексклузивно

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

Преди 14 часа
Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест
Ексклузивно

Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест

Преди 20 часа
Европейската комисия с план да свали цените на жилищата
Ексклузивно

Европейската комисия с план да свали цените на жилищата

Преди 14 часа
СДВР предотврати огромна имотна измама в София
Ексклузивно

СДВР предотврати огромна имотна измама в София

Преди 17 часа

