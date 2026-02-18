Френско-германският проект за изтребител е в сътресение, след като Мерц изрази съмнения

"Това не е политически спор. Имаме реален проблем с профила на изискванията. И ако не можем да го решим, не можем да поддържаме проекта", заяви германският канцлер

18 февруари 2026, 16:22
Френско-германският проект за изтребител е в сътресение, след като Мерц изрази съмнения
Източник: istock

К анцлерът на Германия Фридрих Мерц открито постави под въпрос участието на страната във водещия европейски проект за бъдеща бойна авиационна система, предупреждавайки, че Берлин може да потърси партньори извън Франция, ако ключовите разногласия не бъдат преодолени, пише POLITICO.

В интервю за германския политически подкаст "Machtwechsel" Мерц заяви, че противопоставянето отразява фундаментално различни военни нужди, а не политически разногласия.

"Това не е политически спор. Имаме реален проблем с профила на изискванията. И ако не можем да го решим, не можем да поддържаме проекта", каза той.

Коментарите на канцлера са най-ясният публичен сигнал досега, че Берлин може да се откаже от проекта, ако основният спор по дизайна не бъде разрешен.

В центъра на разногласията е самият самолет. Франция настоява за изтребител от ново поколение, способен да носи ядрено оръжие и да оперира от самолетоносачи, способности, които Германия засега не търси.

"Французите се нуждаят от самолет със способност за ядрено въоръжение и за използване от самолетоносачи в следващото поколение. Бундесверът засега няма такава необходимост", заяви Мерц.

По думите му това разминаване поставя структурен въпрос пред програмата, дали партньорите да създадат един самолет или отделни версии. "Франция иска да изгради само един и да го съобрази със собствените си спецификации. Но това не е, от което ние се нуждаем."

Мерц каза, че обсъжда с министъра на отбраната Борис Писториус дали след две десетилетия Германия изобщо ще има нужда от пилотиран изтребител, като същевременно даде сигнал, че Берлин може да разгледа алтернативни формати на сътрудничество.

"Има и други в Европа, испанците, разбира се, но и други страни, които проявяват интерес да разговарят с нас по тази тема", каза той, като настоя, че не вижда политически разрив с Париж.

Проектът е замислен да замени германските Eurofighter и френските Rafale около 2040 г. чрез мрежово свързана "система от системи", комбинираща стелт изтребител, дронове и цифрови технологии за въздушен бой. Но програмата многократно беше забавяна от индустриални спорове, особено между френската Dassault Aviation и подкрепяната от Германия Airbus относно контрола върху дизайна.

Официални представители и в двете страни наскоро признаха възможността съвместният елемент за създаване на изтребител да се провали, дори ако други технологии в рамките на проекта оцелеят.

Източник: POLITICO    
Френско германски проект Изтребител от ново поколение Фридрих Мерц Военни нужди Профил на изискванията Ядрено въоръжение Самолетоносачи Индустриални спорове Алтернативни партньори Германия-Франция
Последвайте ни

По темата

Първи реакции: Как партиите приеха кабинета на Гюров

Първи реакции: Как партиите приеха кабинета на Гюров

Швеция раздава безплатни острови: Как да вземете един от тях

Швеция раздава безплатни острови: Как да вземете един от тях

„Доживотна“ работа в ЕС за висшисти, заплата над 6000 евро

„Доживотна“ работа в ЕС за висшисти, заплата над 6000 евро

Деси Бакърджиева за най-големия шамар на съдбата: Филип си отиде на 2 февруари, а на 19-и се роди Вивиан

Деси Бакърджиева за най-големия шамар на съдбата: Филип си отиде на 2 февруари, а на 19-и се роди Вивиан

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
О, чудо, лазерно заваряване в Талиати за „Лада“

О, чудо, лазерно заваряване в Талиати за „Лада“

carmarket.bg
18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите
Ексклузивно

18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите

Преди 10 часа
Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин
Ексклузивно

Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин

Преди 9 часа
Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър
Ексклузивно

Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър

Преди 10 часа
Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес
Ексклузивно

Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ разкриват нови подробности за предполагаем таен китайски ядрен тест

САЩ разкриват нови подробности за предполагаем таен китайски ядрен тест

Свят Преди 8 минути

Американски представители предупреждават за "нетърпимо изоставане", докато Пекин отрича обвиненията, а глобалният ядрен ред навлиза в период на дълбока несигурност

Трамвай блъсна човек в София

Трамвай блъсна човек в София

България Преди 21 минути

Инцидентът е станал край "Пирогов"

Kораб изчезна от радарите край Созопол

Kораб изчезна от радарите край Созопол

България Преди 59 минути

Метеорологичната обстановка в района е изключително неблагоприятна

Сигнал за отвличане в София разкри пълно с дрога жилище

Сигнал за отвличане в София разкри пълно с дрога жилище

България Преди 1 час

По случая са задържани тримата мъже

<p>Скандал преди Параолимпиадата: ЕС отказва да присъства заради флаговете на Русия и Беларус</p>

ЕС бойкотира откриването на Параолимпийските игри заради допускането на руски и беларуски символи

Свят Преди 2 часа

В различни спортни събития спортистите от Русия и Беларус бяха принудени да се състезават като неутрални след инвазията в Украйна

Спрете да вярвате в този мит за водата

Спрете да вярвате в този мит за водата

Любопитно Преди 2 часа

Нуждата на организма от течности зависи от теглото, нивото на физическа активност, климата и дори възрастта

Нов закон за сексуалните престъпления срещу деца

Нов закон за сексуалните престъпления срещу деца

България Преди 2 часа

Днес депутатите гласуваха текста на първо четене

Хайди Клум разкри тайните на скандалната си рокля от „Грами“ и къде я съхранява сега

Хайди Клум разкри тайните на скандалната си рокля от „Грами“ и къде я съхранява сега

Любопитно Преди 2 часа

Супермоделът призна, че е трябвало да прави „съвсем малки крачки“ в лакираната кожена броня, която е чакала цяла година

Топ 5 зодии, които сами рушат мостовете към сърцето си

Топ 5 зодии, които сами рушат мостовете към сърцето си

Любопитно Преди 2 часа

Някои зодиакални знаци са способни да изграждат връзки почти без усилия, докато други, поради собствените си черти и навици, създават пречки

<p>&quot;Куца патица&quot;: Ролята на Макрон в драмата около наследството на Лагард завладява Европа</p>

Макрон може да влияе на наследството на Лагард в ЕЦБ преди президентските избори във Франция

Свят Преди 2 часа

Докато Европейската централна банка се опитва да потуши спекулациите, че президентът ѝ ще подаде оставка, ранното ѝ напускане би дало шанс на френския лидер

YouTube, Google и други платформи бяха засегнати от мащабен глобален срив

YouTube, Google и други платформи бяха засегнати от мащабен глобален срив

Свят Преди 2 часа

Над половин милион потребители се оказаха в капана на дигитален мрак, след като Google, Gmail и YouTube спряха едновременно. Глобалният срив парализира работата на хиляди приложения и уебсайтове в продължение на часове

<p>&bdquo;Какво, по дяволите!&ldquo;: Най-странните находки на летищата през 2025 г.</p>

Костенурки в сутиени и бомби в куфар: Най-шантавите находки на летищата през 2025 г.

Любопитно Преди 3 часа

Администрацията за транспортна сигурност подробно описа инцидентите със сигурността в публикация в официалния си акаунт в Instagram, показвайки предмети, открити както в ръчния, така и в регистрирания багаж на летищата в цялата страна

АVENDI с нова корпоративна идентичност

АVENDI с нова корпоративна идентичност

Пари Преди 3 часа

С ребрандинга компанията, част от VM Finance Group, демонстрира еволюцията към иновации и амбиции за разширяване на бизнеса - мост към още по-устойчиви партньорства и доверие

<p>Мерц иска да стане &quot;европейският&nbsp;Карни&quot;</p>

Германският канцлер Фридрих Мерц се стреми да стане "европейският Карни" в условия на икономически и политически предизвикателства

Свят Преди 3 часа

Има шанс това, което помогна на канадския премиер, да се окаже полезно и за германския канцлер

<p>Зеленски с първи коментар след преговорите</p>

Зеленски с първи коментар след преговорите: Постигнато е съгласие, но не по всичко

Свят Преди 3 часа

Преговорите между Русия и Украйна в Женева приключиха без споразумение по териториалния въпрос

Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в служебния кабинет

Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в служебния кабинет

България Преди 3 часа

С Андрей Янкулов като служебен вицепремиер даваме ясен знак за важността на съдебната система и реформите в нея, обясни той

Всичко от днес

От мрежата

13-те най-лоялни кучета в историята

dogsandcats.bg

11 уникални задачи, които кучетата могат да изпълняват

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

153 години безсмъртие: Кои са били нещастните любови в живота на Васил Левски

Edna.bg

След болестта на Брус Уилис: Ема Хеминг разкри какво я е спасило

Edna.bg

Тежко наказание грози Джанлука Престиани

Gong.bg

Треньорът на Локо Сф: В началото не вярвах, че можем да вземем Доминик Янков

Gong.bg

Кораб с трима моряци изчезна край Маслен нос

Nova.bg

Прокуратурата: Загиналите при "Петрохан" са се самоубили. При случая "Околчица" има убийства и самоубийство

Nova.bg