Френско-германският проект за изтребител е в сътресение, след като Мерц изрази съмнения

К анцлерът на Германия Фридрих Мерц открито постави под въпрос участието на страната във водещия европейски проект за бъдеща бойна авиационна система, предупреждавайки, че Берлин може да потърси партньори извън Франция, ако ключовите разногласия не бъдат преодолени, пише POLITICO .

В интервю за германския политически подкаст "Machtwechsel" Мерц заяви, че противопоставянето отразява фундаментално различни военни нужди, а не политически разногласия.

"Това не е политически спор. Имаме реален проблем с профила на изискванията. И ако не можем да го решим, не можем да поддържаме проекта", каза той.

Коментарите на канцлера са най-ясният публичен сигнал досега, че Берлин може да се откаже от проекта, ако основният спор по дизайна не бъде разрешен.

В центъра на разногласията е самият самолет. Франция настоява за изтребител от ново поколение, способен да носи ядрено оръжие и да оперира от самолетоносачи, способности, които Германия засега не търси.

"Французите се нуждаят от самолет със способност за ядрено въоръжение и за използване от самолетоносачи в следващото поколение. Бундесверът засега няма такава необходимост", заяви Мерц.

По думите му това разминаване поставя структурен въпрос пред програмата, дали партньорите да създадат един самолет или отделни версии. "Франция иска да изгради само един и да го съобрази със собствените си спецификации. Но това не е, от което ние се нуждаем."

Мерц каза, че обсъжда с министъра на отбраната Борис Писториус дали след две десетилетия Германия изобщо ще има нужда от пилотиран изтребител, като същевременно даде сигнал, че Берлин може да разгледа алтернативни формати на сътрудничество.

Chancellor Friedrich Merz has openly questioned Germany’s participation in Europe’s flagship Future Combat Air System, warning that Berlin could look beyond France for fighter jet partners if key disagreements cannot be resolved.https://t.co/GYlbXku0nT — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) February 18, 2026

"Има и други в Европа, испанците, разбира се, но и други страни, които проявяват интерес да разговарят с нас по тази тема", каза той, като настоя, че не вижда политически разрив с Париж.

Проектът е замислен да замени германските Eurofighter и френските Rafale около 2040 г. чрез мрежово свързана "система от системи", комбинираща стелт изтребител, дронове и цифрови технологии за въздушен бой. Но програмата многократно беше забавяна от индустриални спорове, особено между френската Dassault Aviation и подкрепяната от Германия Airbus относно контрола върху дизайна.

Официални представители и в двете страни наскоро признаха възможността съвместният елемент за създаване на изтребител да се провали, дори ако други технологии в рамките на проекта оцелеят.