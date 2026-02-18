Свят

Звездата от „Трансформърс“ Шая Лабъф е арестуван след сбиване в бар в Ню Орлиънс

Инцидентът се е разиграл в ранните часове на деня във Френския квартал. Според съдебните документи Лабъф е влязъл в остър конфликт с присъстващите, което е довело до намесата на полицията и медицинските екипи

18 февруари 2026, 16:12
Звездата от „Трансформърс“ Шая Лабъф е арестуван след сбиване в бар в Ню Орлиънс
Шая Лабъф   
Източник: Getty Images

А мериканският актьор Шая Лабъф, известен с ролята си в „Трансформърс“, отново се сблъска със закона. Този път актьорът е бил задържан по време на фестивала Марди Грас в Ню Орлиънс, според информация на TMZ.

Как се е стигнало до ареста

Инцидентът се е случил на 17 февруари, малко след полунощ, в бар във Френския квартал. Според очевидци персоналът е отстранил Лабъф от заведението по неизяснени причини. Последвало е сбиване, което е довело до неговия арест.

Докладите сочат, че актьорът е инициирал кавгата. Видеокадри, разпространявани онлайн, показват само част от сбиването, в което Лабъф понася няколко удара. Отбелязва се, че сблъсъкът се е случил преди пристигането на полицията и медицинските екипи.

След това Лабъф е преминал през блока и се е върнал пред входа на бара, където му е била оказана помощ. Според Newsweek две жертви на мястото са съобщили за нападението пред полицията. Те твърдят, че при завръщането си актьорът се е „държал още по-агресивно“.

Според съдебните документи Лабъф е арестуван и обвинен по две точки за нападение.

Предишни правни проблеми на актьора

Това далеч не е първият скандален инцидент с него. Преди това британската певица FKA Twigs заведе дело срещу актьора с обвинения в сексуално посегателство и психологически тормоз. Случаят беше приключен през юли миналата година.

Друг инцидент се случи през 2017 г., когато Лабъф беше задържан за интоксикация на публично място и хулиганство. Тогава съдът му разпореди да премине през рехабилитационна програма.

Източници предполагат, че актьорът може да преминава през труден период, тъй като според информацията той и съпругата му Миа Гот са се разделили тайно преди година. След раздялата той се премести в Ню Орлиънс, за да бъде по-близо до членове на семейството си.

Шая Лабъф актьор Трансформърс сбиване в бар арест
18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите
18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите

Преди 10 часа
Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин
Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин

Преди 9 часа
Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър
Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър

Преди 10 часа
Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес
Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес

Преди 10 часа
