Звездата от „Трансформърс“ Шая Лабъф е арестуван след сбиване в бар в Ню Орлиънс

А мериканският актьор Шая Лабъф, известен с ролята си в „Трансформърс“, отново се сблъска със закона. Този път актьорът е бил задържан по време на фестивала Марди Грас в Ню Орлиънс, според информация на TMZ.

Как се е стигнало до ареста

Инцидентът се е случил на 17 февруари, малко след полунощ, в бар във Френския квартал. Според очевидци персоналът е отстранил Лабъф от заведението по неизяснени причини. Последвало е сбиване, което е довело до неговия арест.

EXCLUSIVE: Shia LaBeouf gets beat up in a Mardi Gras fight. https://t.co/Yd56zO4Gcc pic.twitter.com/j2TC8okzOR — TMZ (@TMZ) February 17, 2026

Докладите сочат, че актьорът е инициирал кавгата. Видеокадри, разпространявани онлайн, показват само част от сбиването, в което Лабъф понася няколко удара. Отбелязва се, че сблъсъкът се е случил преди пристигането на полицията и медицинските екипи.

След това Лабъф е преминал през блока и се е върнал пред входа на бара, където му е била оказана помощ. Според Newsweek две жертви на мястото са съобщили за нападението пред полицията. Те твърдят, че при завръщането си актьорът се е „държал още по-агресивно“.

Според съдебните документи Лабъф е арестуван и обвинен по две точки за нападение.

Предишни правни проблеми на актьора

Това далеч не е първият скандален инцидент с него. Преди това британската певица FKA Twigs заведе дело срещу актьора с обвинения в сексуално посегателство и психологически тормоз. Случаят беше приключен през юли миналата година.

Друг инцидент се случи през 2017 г., когато Лабъф беше задържан за интоксикация на публично място и хулиганство. Тогава съдът му разпореди да премине през рехабилитационна програма.

Източници предполагат, че актьорът може да преминава през труден период, тъй като според информацията той и съпругата му Миа Гот са се разделили тайно преди година. След раздялата той се премести в Ню Орлиънс, за да бъде по-близо до членове на семейството си.