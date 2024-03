Раздор в музикалната династия: Синът на Майкъл Джексън в съдебна битка с баба си

М айкъл Джексън имаше бляскава кариера, но и противоречив живот, а 15 години след смъртта му наследството, което той остави, отново разкъсва музикалната династия.

Имението на Краля на попа "Невърленд" на стойност 1,6 млрд. паунда е в центъра на ожесточената битка.

От едната страна е третото дете на покойния певец - 22-годишният Биги, известен преди като Бланкет, най-малкият след 27-годишния Принс и 25-годишната Парис. От другата страна е майката на Джако, 93-годишната Катрин, вдовица на Джо, тираничния вдъхновител на групата Jackson 5.

Вчера стана ясно, че Биги е започнал съдебни действия срещу баба си. Той иска да ѝ попречи да получи достъп до средствата от наследството на баща му, за да плати 441 000 лири за съдебни разноски.

Това е последната от поредицата вражди, които сполетяха клана след смъртта на звездата, който почина на 50-годишна възраст на 25 юни 2009 г.

Грозната кавга започна, когато Биги и Катрин се противопоставиха на усилията на изпълнителите на наследството да продадат част от музикалния каталог на Майкъл Джексън, за да помогнат за набирането на средства за имението, което е в момента в основата на семейния бизнес, но е затънало в дългове.

Биги реши да не участва в последвалото обжалване от страна на Катрин на съдебното решение, позволяващо на изпълнителите да проучат допълнителни възможности за продажба.

Според съобщенията юридическият екип на Биги е бил загрижен за потенциалното финансово натоварване, което ще коства подобно съдебно действие, в крайна сметка отнемащо наследството на братята и сестрите.

Адвокатите му заявиха, че Биги "е много затворен човек и може би не би казал нищо, ако знаеше, че думите или позициите му могат да станат публично достояние... Това от своя страна би лишило първоинстанционния съд от възможността да изслуша и разгледа всички аспекти на предложеното действие".

Семеен приятел, който познава Катрин и децата, говори за предполагаемото им различно отношение към имота, който осигурява на всички тях значителни месечни доходи.

Michael Jackson’s Son Blanket Files Legal Injunction Against Grandmother Katherine Jackson Blanket Jackson, Michael Jackson’s youngest son, has filed a lawsuit against his grandmother, Katherine Jackson. The 22-year-old is suing the matriarch for a lega… https://t.co/mrZ8s9OCz7 pic.twitter.com/Qt6dJVKZFt

"Децата са почувствали стабилност, щастие и радост от начина, по който са били третирани в имението", казва приятелят.

"През първите години от живота си с Майкъл водеха номадски начин на живот, тъй като се местеха от град на град, опитвайки се да намерят място, където да се установят".

"След като се заселиха в имението, те ходеха нормално на училище, имаха имението в Калабасас в Лос Анджелис, всичко, което поискаха, получиха - като например Принс, който отиде в киноучилище, подкаста на Биги. Имението плаща за жилищата им и за всичките им сметки".

Но приятелят добавя: "От другата страна е Катрин. Тя е от старата школа - смята, че децата трябва да са мегабогати и да имат достъп до всички пари, за да правят каквото си искат. Тя е от друго поколение. В днешно време тя излиза от дома си само за срещи и Джо й липсва толкова много".

"Тя много пъти е предприемала действия срещу наследството, но децата смятат, че наследството е било много справедливо към нея, покривайки медицинските ѝ сметки".

Последното завещание на Джексън преди смъртта му лишава много от роднините му от парите му и от контрола върху наследството му. Братята и сестрите на Майкъл бяха шокирани, когато след смъртта му спряха да получават редовно парични помощи.

Вместо това 40% от нетния доход отиват при Катрин. Принс, Парис и Биги си поделят още 40%. Останалите 20% отиват за благотворителни организации.

Но цялото имущество се контролира от изпълнителите Джон Бранка и Джон МакКлейн. И те посочват, че някога имението е потънало в дългове, надхвърлящи 314 млн. паунда.

Everything We Know About Michael Jackson’s Son’s Bigi Taking His Grandmother Katherine Jackson To Court



There’s some legal news involving Michael Jackson‘s youngest son, Prince Michael Jackson II (formerly known as Blanket and who know goes by Bigi), an… https://t.co/QSgsd98y6Q pic.twitter.com/iq657iG5fx