Майката на Майкъл Джексън води дело за собствеността на покойния си син

М айката на Майкъл Джексън - Катрин, води дело за шестцифрена сума от собствеността на покойния си син, съобщиха американски медии. Тя възнамерява да използва парите, за да покрие съдебните разноски по друго дело.

Според документ, получен от онлайн изданието RadarOnline, Катрин Джексън, която е на 93 години, дължи 561 548 щатски долара на адвокатската кантора "Глейзър Вайл".

Майкъл Джексън почина през 2009 г. Според завещанието трите му деца Принс, Парис и Бланкет са единствени наследници на състоянието му. Отделно Кралят на попа беше основал тръст на името на майка си. По-късно изпълнителите на завещанието и управители на недвижимите имоти на Джексън - Джон Бранка и Джон Макклейн, обявиха, че собствеността е донесла стотици милиони долари печалба благодарение на различни сделки.

Michael Jackson's 93-Year-Old Mother Is Reportedly Fighting 'Incredibly Lucrative' Deal to Profit Off His Name https://t.co/X5TmsL3Xo8 — Power Players Online 🎥 (@CtrlAltDel_user) January 5, 2024

През миналата година Бранка и Макклейн поискаха съдът да одобри конфиденциална сделка, преценена от тях като потенциално печеливша. Катрин Джексън обаче се противопостави, а несъгласието й доведе до съдебна битка. Управляващите собствеността на Майкъл Джексън изтъкнаха, че майка му се е противопоставяла и на други успешни сделки в миналото - като например на реализацията на филма This is It!.

Katt Williams Breaks the Internet By Dissing Everyone, and Michael Jackson's Mother Is Fighting in Court https://t.co/CNzIRCQlo1 pic.twitter.com/oBc3ZQPKFY — The Root (@TheRoot) January 6, 2024

В хода на делото срещу Бранка и Макклейн Катрин Джексън е натрупала значителна сума за съдебни разноски за по-малко от година. След като се е съгласила на сделка с управляващите собствеността, майката на Краля на попа е изискала и покриване на съдебните си разходи. Съдебното решение обаче е било в полза на управляващите собствеността, а подобно покриване на разходите й е било отказано.

Катрин Джексън обжалва и се е обърнала към по-горна съдебна инстанция, започвайки нова съдебна битка за покриване на разходите по предходното дело, надхвърлящи 560 000 щатски долара.

Продължаващият правен спор показва още веднъж сложността около изпълнението на завещанието на Майкъл Джексън и управлението на оставените от него активи, коментират запознати пред RadarOnline.