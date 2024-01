Живот в сянка: Издават посмъртно автобиографията на Лиза Мари Пресли

П осмъртната автобиография на Лиза Мари Пресли, единственото дете на американската рокендрол легенда Елвис Пресли, ще бъде издадена през октомври тази година, съобщиха дъщеря ѝ и издателите ѝ почти година след смъртта ѝ.

"За мен е чест да помогна за издаването на книгата на майка ми", написа Рили Кьоф, актриса, известна с ролите си в "Лудия Макс: Пътят на яростта" и сериала "Дейзи Джоунс и шестимата", обяви тя в Instagram.

Тя препрати към уебсайт, в който се посочва, че книгата ще бъде издадена на 15 октомври 2024 г.

"Родена в американски мит и израснала в дебрите на Грейсленд, Лиза Мари Пресли никога не е била разбрана истински... досега", обещава сайтът.

В него мемоарите са описани като "сурови, завладяващи, единствени по рода си" и се казва, че Пресли е записвала ленти за тях в продължение на години, а Кьоф е прехвърлила материала на хартия.

Единствената дъщеря на Елвис и Присила Пресли, които се развеждат през 1973 г. - Лиза Мари Пресли прави музикална кариера - макар че така и не постига успеха на баща си.

Вместо това тя води бурен живот в сянката на певеца, като открито описва битките си с пристрастяването и се омъжва четири пъти - за Дани Киоу, актьора Никълъс Кейдж, поп легендата Майкъл Джексън и актьора/композитор Майкъл Локууд.

A posthumous autobiography of Lisa Marie Presley, the only child of US rock 'n' roll legend Elvis Presley, will be released in October, her daughter and publishers announced Thursday, almost a year to the day after her death. https://t.co/gObFeHJdEp