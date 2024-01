Обявиха кой ще влезе в ролята на бащата на Майкъл Джексън в новия биографичен филм

С лед номинацията си за "Оскар" Колман Доминго е готов да изиграе още една известна личност.

Звездата от "Рустин" ще се превъплъти в образа на покойния Джо Джексън в предстоящия биографичен филм за Майкъл Джексън "Майкъл", съобщиха от Lionsgate и Universal Pictures International чрез съобщение за пресата.

Биографичният филм, чиято премиера е насрочена за 18 април 2025 г., ще бъде с племенника на Краля на попа Джафар Джексън в главната роля.

54-годишният Доминго се присъединява към него в ролята на бащата на Майкъл - Джо, който ръководи Jackson 5 и дъщерите Реби, Ла Тоя и Джанет от 60-те до 80-те години на миналия век.

"Развълнуван съм да участвам във филм, който изследва както сложната душевност на легендарния Майкъл Джексън, така и влиянието му върху музиката и културата като световна икона", казва Доминго в съобщението за пресата.

Fresh off receiving his first Oscar nomination, Colman Domingo has been cast as Joe Jackson, the father of Michael Jackson, in the Antoine Fuqua-directed biopic “Michael.”https://t.co/6i7B1vqMBB pic.twitter.com/4yKtbAFtuU — Variety (@Variety) January 25, 2024

Той продължава: "Не само съм щастлив, че имам богат, сложен и порочен персонаж, който да пресъздам в лицето на Джо Джексън, но също така имам място на първия ред за невероятната трансформация на Джаафар. След като го видях на репетиция, съзнанието ми беше поразено. Има нещо божествено в начина, по който Джаафар пресъздава покойния си чичо. Неговият талант и въплъщение на същността на Майкъл са просто на друго ниво.".

Colman Domingo to Play Michael Jackson's Father in Biopic https://t.co/WIlgebylHi — The Hollywood Reporter (@THR) January 25, 2024

"Малко актьори се представят с екранното присъствие и силата на волята на Колман", казва продуцентът на филма Греъм Кинг.

"Имаме огромния късмет, че актьор с неговия неоспорим талант ще изобрази Джо Джаксън на екрана. Не бихме могли да бъдем по-развълнувани от факта, че той се присъедини към нас в това пътешествие.", допълва Кинг.

Colman Domingo will play Joe Jackson in 'Michael,' the Michael Jackson biopic https://t.co/yao0DjxWi9 — The Associated Press (@AP) January 25, 2024

Режисьор на биографичния филм е Антоан Фукуа, който в изявлението похвали "невероятния диапазон" на Доминго като актьор.

"Той полага труд, за да се вживее дълбоко в героите си и да разбере истинската им същност и мотивация. Благодарен съм, че ще работя с актьор с неговата страст и способност да представи многото страни на Джо Джексън: съпруг, баща и мениджър.", коментира Антоан Фукуа.

В интервю за EW режисьорът казва, че е "взривен" от образа, който Джаафар е пресъздал.

"Невероятно е колко много прилича на Майкъл", казва той.

First look of #MichaelJackson’s biopic features MJ being portrayed by his nephew Jaafar Jackson. pic.twitter.com/WuYwpnhllz — KARTHIK DP (@dp_karthik) January 26, 2024

"Звучи като него, танцува като него, пее. Наистина е странно.", коментира още режисьорът.

Джаафар е син на Джърмейн, който години наред е изпълнявал песни заедно с братята Джаки, Тито, Марлон и Майкъл. Баща им Джо урежда на Jackson 5 договор за запис с Motown Records през 1969 г., който ги изстрелва в класациите. Преди да се занимава с децата си, Джо е бил боксьор и китарист. Той умира през 2018 г.

Jaafar Jackson showing up to set like 😎 #MichaelMovie pic.twitter.com/Vy2ewxBlMz — Victor ✨ (@Northen93) January 22, 2024

След като печели награда "Еми" за изпълнението си в "Еуфория" и получава допълнителни отличия за работата си в "Зола" и "Черното дъно на Ма Рейни", Доминго става един от първите номинирани за "Оскар" през 2024 г. За ролята си на активиста за граждански права Байърд Ръстин в продуцирания от Барак и Мишел Обама филм "Ръстин", актьорът ще се изправи в оспорвана битка за наградата в категорията за главна мъжка роля заедно с Брадли Купър, Пол Джамати, Силиан Мърфи и Джефри Райт.

В четвъртък Variety съобщи, че Доминго "чака известно обаждане" - от президента Обама - след новината за номинацията му за "Оскар". По думите му Обама е поздравил актьора и е казал:

"Насладете се на този момент. Наслаждавайте се на всяка стъпка от това. Това е нещо прекрасно. Забавлявайте се."

Доминго участва и в неотдавнашния филмов мюзикъл "Пурпурен цвят". Следващата му поява на големия екран ще бъде във филма на Итън Коен Drive-Away Dolls, който ще се появи по кината на 23 февруари.