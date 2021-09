Силно земетресение в Гърция

С илно земетресение разтърси остров Крит в Гърция. Първоначалната информация за магнитуда бе 5.6, но след това тя бе ревизирана на 6.5 по Рихтер.

Трусът е регистриран в 9.17 часа местно време, а дълбочината му е била едва 2 километра.

#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 2 min ago in #Crete #Greece. Felt it? See https://t.co/wPtMW5w1CT pic.twitter.com/gN2dTDTvEb