NOVA подобри резултатите си през юни

П рез целия месец юни NOVA продължи да излъчва в делничните вечери двете си най-нови предавания - Smart Face и “SOS Разтребители”, запазвайки лидерската позиция в слота сред зрителите в активна възраст (18-59 г.). В почивните дни медията представи многообразие от хитови игрални филми, а Новините на NOVA, които за поредна година бяха обявени от Института за изследване на журналистиката „Ройтерс“ за най-предпочитания източник на информация в България, продължиха да се гледат с огромен интерес от аудиторията. Според официалните пийпълметрични данни, в най-гледаното време (19:00 – 23:00 ч.) NOVA успява да подобри представянето си спрямо същия период на миналата година.

Източник: NOVA

На 11 юни стартира Световното първенство по футбол 2026 г., като БНТ 1 излъчи голяма част от състоялите се мачове. Ако фокусираме вниманието си само на периода, в който се е излъчвало Световното първенство по футбол (11-30 юни), ще открием, че има огромна промяна в поведението на зрителската аудитория в най-гледаното време, а класацията на телевизионните канали е вече чувствително променена. За времето на телевизионното излъчване на Световното първенство по футбол (11-30 юни) NOVA запазва лидерската си позиция, следвана от Българската национална телевизия, която предава на живо срещите от Мондиала.

Източник: NOVA

Разликата в аудиторния дял на NOVA спрямо същия период на миналата година (11-30 юни) е минимална, докато БНТ 1 отбелязва значителен ръст в аудиторния дял сред зрителите в активна възраст и заема втората позиция в класацията на най-гледаните канали за часовия слот.

Източник: NOVA

През юли NOVA запазва в програмата си новите формати Smart Face и “SOS Разтребители”, а от 13 юли се завръща любимото предаване „Черешката на тортата“ с нови атрактивни епизоди. Новият сезон на кулинарното риалити включва вълнуващи тематични седмици, колоритни звездни домакини и скрити предизвикателства в „Кутията на шеф Манчев“.