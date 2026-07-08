България

Десислава Атанасова изелзе с официална позиция за казуса с полетите

Тя посочи, че твърденията на министър Демерджиев не са верни

Николай Киров Николай Киров

8 юли 2026, 19:41
Десислава Атанасова изелзе с официална позиция за казуса с полетите
Източник: БГНЕС

К онституционният съдия Десислава Атанасова излезе днес с позиция до медиите, в която отхвърли твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев, че е пътувала с лидера на ДПС Делан Пеевски в частен самолет до Дубай.

Министър Демерджиев посъветва Десислава Атанасова „да не рови много“

"Във връзка с публично направените неверни твърдения от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, засягащи мои пътувания извън страната, както и с оглед на големия обществен интерес, предоставям допълнителни документи и информация за начина, мястото и времето на пътуванията ми извън Република България в периода 5 – 8 април 2024 г.

Източник: КС

Към вече оповестената от мен позиция, към която приложих документи, които удостоверяват, че в периода 5 – 8 април 2024 г. съм летяла по маршрут София – Истанбул – София с граждански полети на турските авиолинии (Turkish Airlines), прилагам и официално издадено удостоверение от Република Турция, Дирекция „Сигурност“, Околийско управление Истанбул, което сочи, че съм пребивавала единствено на територията на Република Турция и не съм напускала пределите на страната между посочените два полета по маршрута София – Истанбул – София" посочи Атанасова.

Първи коментар на Десислава Атанасова за изнесената информация, че е летяла с Пеевски до Дубай

Тя уточни, че "дипломатическият паспорт е вид български документ за самоличност. Притежавам дипломатически паспорт, издаден от Министерството на външните работи на основание чл. 38, ал. 1, б. „д“ от Закона за българските лични документи. Правилата за ползване на този документ се определят от издателя му – Министерството на външните работи. В периода 5 – 8 април 2024 г. не съм била командирована в Република Турция. За този период не съм подала уведомяване относно ползване на отпуск, като през същия период Конституционният съд не е провеждал заседания. Считам изложените факти и приложените документи за достатъчни, за да изяснят обстоятелствата. Приложените документи представляват неразделна част от настоящата позиция".

Източник: КС

Припомняме, че според изнесената от Демерджиев в парламента информация, базирана на справка от ГДБОП, на 5 април 2024 г. Атанасова и Пеевски са пътували с частен полет от София до Дубай. Министърът определи този факт като "парадоксален", подчертавайки статута на лидера на ДПС като лице, санкционирано по глобалния закон "Магнитски" от САЩ, и на Атанасова, като магистрат, встъпил в длъжност в Конституционния съд 4 дни по-късно.

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Десислава Атанасова Иван Демерджиев Делян Пеевски
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Десислава Атанасова изелзе с официална позиция за казуса с полетите

Десислава Атанасова изелзе с официална позиция за казуса с полетите

България и 7 страни блокирали Сърбия за ЕС

България и 7 страни блокирали Сърбия за ЕС

Първият заем на България в еврозоната: инвеститорите поискаха почти 4 пъти повече

Първият заем на България в еврозоната: инвеститорите поискаха почти 4 пъти повече

Украйна нанесе масирани въздушни удари в Русия

Украйна нанесе масирани въздушни удари в Русия

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Месечният лизинг на най-евтиния EV на Leapmotor в Германия е... 49 евро

Месечният лизинг на най-евтиния EV на Leapmotor в Германия е... 49 евро

carmarket.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 5 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 5 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 5 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Демократична България" предлага закон "Магнитски"

"Демократична България" предлага закон "Магнитски"

Свят Преди 1 час

Според ДБ заявената готовност за сътрудничество с OFAC трябва да бъде подкрепена от солидна правна рамка

Арестуваха две жени с нарколаборатория в Бургас

Арестуваха две жени с нарколаборатория в Бургас

България Преди 1 час

Двете жени са задържани за срок до 24 часа

Тръмп и Зеленски се срещнаха в Анкара

Тръмп и Зеленски се срещнаха в Анкара

Свят Преди 3 часа

Тръмп ще отиде в Украйна, когато настъпи подходящия момент за това

Тръмп заплаши Иран с нови удари и заяви, че САЩ могат да поемат контрола над остров Харк

Тръмп заплаши Иран с нови удари и заяви, че САЩ могат да поемат контрола над остров Харк

Свят Преди 3 часа

Американският президент отправи нови предупреждения към Техеран и очерта няколко възможни сценария за ескалация

ЕК защити Гренландия след коментарите на Тръмп

ЕК защити Гренландия след коментарите на Тръмп

Свят Преди 3 часа

ЕК бе много ясна и постоянна досега по тези въпроси, и подходът ни няма да се промени

Десетки педофили арестувани в седем държави

Десетки педофили арестувани в седем държави

Свят Преди 4 часа

Те плащали за достъп до няколко форума в тъмната мрежа

МВР в контакт със САЩ за санкциите "Магнитски"

МВР в контакт със САЩ за санкциите "Магнитски"

България Преди 4 часа

Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства

Съдът постанови отнемането на 1548 кв. м в Баба Алино

Съдът постанови отнемането на 1548 кв. м в Баба Алино

България Преди 5 часа

Въззивният съд приема, че по делото е установено значително несъответствие между законните доходи и придобитото имущество

Глобите в Гърция минават онлайн: какво се променя за шофьорите

Глобите в Гърция минават онлайн: какво се променя за шофьорите

Парите ни Преди 5 часа

Пътната полиция ще издава актове през смартфон, а книжката може да бъде отнемана дигитално

ЕП: Сърбия подкопава суверенитета на съседите си

ЕП: Сърбия подкопава суверенитета на съседите си

Свят Преди 5 часа

ЕП осъди неотдавнашното придобиване на китайски балистични ракети от сръбската армия

<p>Сценариите за опасния небостъргач&nbsp;в Манхатън, добавили 11 етажа към сградата</p>

„Има няколко вероятни сценария“ за опасния небостъргач в Манхатън, добавили 11 етажа към сградата

Свят Преди 5 часа

Носещите колони на бившата централа на Pfizer издържат едва една трета от товара си, а укрепването им е толкова рисковано, че се налага частично събаряне на конструкцията

Румен Радев с важен разговор със Зеленски в Анкара

Румен Радев с важен разговор със Зеленски в Анкара

Свят Преди 5 часа

Двамата разговаряха в рамките на Срещата на върха на НАТО

.

ТЕЛК и инвалидните пенсии: разходите скочиха със 165% за пет години

Парите ни Преди 5 часа

Според ИПИ едно експертно решение отключва достъп до пенсии, помощи и социални права за стотици хиляди хора

NOVA подобри резултатите си през юни

NOVA подобри резултатите си през юни

Любопитно Преди 5 часа

Smart Face и “SOS Разтребители” не отстъпиха на Световното първенство по футбол

ЕК даде два месеца на България да отговори по редица нарушения

ЕК даде два месеца на България да отговори по редица нарушения

България Преди 6 часа

Те са свързани със защитата на личните данни, данъчния обмен, възобновяемата енергия, взривните вещества и управлението на отпадъците

Започва дисциплинарното дело срещу Емилия Русинова

Започва дисциплинарното дело срещу Емилия Русинова

България Преди 6 часа

Във ВСС очакват производството да бъде продължително, а решението за временното ѝ отстраняване беше отложено

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg
1

Родопите са още по-впечатляващи от "Върхът"

sinoptik.bg
1

Цъфнаха пясъчните лилии

sinoptik.bg

Може ли добрият секс да спаси лоша връзка? Психолозите отговарят

Edna.bg

След години битка: Училището, в което Парис Хилтън твърди, че е била малтретирана, губи лиценза си

Edna.bg

Лудогорец готви трансферен удар, "орлите" взимат младежки национал на Бразилия

Gong.bg

ЦСКА картотекира Гбамин за Европа, Лумбард Делова е аут

Gong.bg

Десислава Атанасова показа справка за пътуването ѝ до Турция, издадена от Околийското управление на Истанбул

Nova.bg

Три спешни мисии със „Спартан“ за по-малко от 72 часа: Транспортираха деца за лечение в Германия

Nova.bg