Десислава Атанасова изелзе с официална позиция за казуса с полетите

К онституционният съдия Десислава Атанасова излезе днес с позиция до медиите, в която отхвърли твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев, че е пътувала с лидера на ДПС Делан Пеевски в частен самолет до Дубай.

Министър Демерджиев посъветва Десислава Атанасова „да не рови много“

"Във връзка с публично направените неверни твърдения от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, засягащи мои пътувания извън страната, както и с оглед на големия обществен интерес, предоставям допълнителни документи и информация за начина, мястото и времето на пътуванията ми извън Република България в периода 5 – 8 април 2024 г.

Източник: КС

Към вече оповестената от мен позиция, към която приложих документи, които удостоверяват, че в периода 5 – 8 април 2024 г. съм летяла по маршрут София – Истанбул – София с граждански полети на турските авиолинии (Turkish Airlines), прилагам и официално издадено удостоверение от Република Турция, Дирекция „Сигурност“, Околийско управление Истанбул, което сочи, че съм пребивавала единствено на територията на Република Турция и не съм напускала пределите на страната между посочените два полета по маршрута София – Истанбул – София" посочи Атанасова.

Първи коментар на Десислава Атанасова за изнесената информация, че е летяла с Пеевски до Дубай

Тя уточни, че "дипломатическият паспорт е вид български документ за самоличност. Притежавам дипломатически паспорт, издаден от Министерството на външните работи на основание чл. 38, ал. 1, б. „д“ от Закона за българските лични документи. Правилата за ползване на този документ се определят от издателя му – Министерството на външните работи. В периода 5 – 8 април 2024 г. не съм била командирована в Република Турция. За този период не съм подала уведомяване относно ползване на отпуск, като през същия период Конституционният съд не е провеждал заседания. Считам изложените факти и приложените документи за достатъчни, за да изяснят обстоятелствата. Приложените документи представляват неразделна част от настоящата позиция".

Източник: КС

Припомняме, че според изнесената от Демерджиев в парламента информация, базирана на справка от ГДБОП, на 5 април 2024 г. Атанасова и Пеевски са пътували с частен полет от София до Дубай. Министърът определи този факт като "парадоксален", подчертавайки статута на лидера на ДПС като лице, санкционирано по глобалния закон "Магнитски" от САЩ, и на Атанасова, като магистрат, встъпил в длъжност в Конституционния съд 4 дни по-късно.