Земетресение от 8,2 по Рихтер разтърси Аляска (ВИДЕО)

Т рус с магнитуд 8,2 беше регистриран в крайбрежието на полуостров Аляска, съобщи американският геофизичен институт (USGS).

По данни на института земетресението е станало на дълбочина 46,7 км.

#Breaking | A magnitude 8.2 #earthquake occurred roughly half an hour ago along the #AleutianChain in #Alaska. Its hypocenter was 29 miles deep. pic.twitter.com/ibPLgKpKLU — ticker NEWS (@tickerNEWSco) July 29, 2021

Американския център за предупреждение за цунами, според който трусът е бил със сила 8,1, предупреди за възможно цунами в района на американските тихоокеански територии Гуам и Северни Мариански острови, посочва Ройтерс.

NEW VIDEO: Warning sirens going off in Kodiak, Alaska after a large earthquake hit the off the Alaska Peninsula.



Courtesy of @WashingtonWAWX



READ MORE: https://t.co/5T8azFrLua pic.twitter.com/d13rVtmXi3 — KITV4 (@KITV4) July 29, 2021

По данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център земетресението е било с магнитуд 8 и е станало на дълбочина 10 км.

Епицентърът на труса е бил на около 106 км югоизточно от град Перивил, предаде Франс прес, като също се позова на американския геофизичен институт.

