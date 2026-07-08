Свят

България и 7 страни блокирали Сърбия за ЕС

Като основни причини за противопоставянето си, споменатите страни са посочили ситуацията в областта на върховенството на закона

Николай Киров Николай Киров

8 юли 2026, 19:28
България и 7 страни блокирали Сърбия за ЕС
Източник: iStock

П осланиците на страните членки на Европейския съюз, част от Комитета на постоянните представители (КОРЕПЕР ), не са дали зелена светлина за отварянето на Клъстер 3 в преговорите със Сърбия на днешната среща, проведена в Брюксел, съобщи сръбският портал "Съвременна политика".

Както уточняват източници от дипломатически кръгове, осем държави-членки са били против - Холандия, Белгия, България, Хърватия, Швеция, Естония, Литва и Латвия, твърди "Съвременна политика".

Като основни причини за противопоставянето си, споменатите страни са посочили ситуацията в областта на върховенството на закона в Сърбия, както и недостатъчната хармонизация на Белград по отношение външната политика и политиката за сигурност на Съюза, включително липсата на санкции срещу Русия.

ЕП: Сърбия подкопава суверенитета на съседите си

Според неофициална информация на "Съвременна политика", темата за отварянето на Клъстер 3 за Сърбия би трябвало да бъде в дневния ред на поредното заседание на КОРЕПЕР през следващата седмица, както и в дневния ред на Съвета на ЕС по общи въпроси, насрочен за 14 юли, но няма реална възможност държавите, които се противопоставят сега, междувременно да променят позицията си.

Европейската комисия препоръча на държавите членки на ЕС да одобрят отварянето на Клъстер 3 за Сърбия по-рано този месец. От ЕК тогава отбелязаха, че макар нито един от ключовите политически приоритети да не е напълно изпълнен, Белград е постигнал достатъчен напредък, за да направи следващата стъпка по пътя си към ЕС.

Аргументите за това се съдържаха в необвързваща декларация на Европейската комисия, както и в специален документ, който правителството на Сърбия изпрати до правителствата на държавите членки на ЕС на 3 юли.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви по време на снощния дебат в Европейския парламент за Сърбия, че последните стъпки за реформи на правителството в Белград са основата, поради която Европейската комисия препоръчва отварянето на Клъстер 3 от преговорите с ЕС. Тя отбеляза, наред с други неща, че е постигнат напредък в изпълнението на препоръките на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ), а последните стъпки във формирането на Регулаторния орган за електронните медии (РЕМ) са окуражаващи.

Днес Европейският парламент прие критична резолюция, в която остро критикува Сърбия за отстъпление от демократичните стандарти, върховенството на закона и отказа ѝ да се съобрази с външната политика на ЕС, включително санкциите срещу Русия. Евродепутатите осъждат опитите на Белград да подкопава суверенитета на съседните държави, предупреждават за засилващото се влияние на Русия и Китай и настояват, че преговорите за членство могат да напреднат само при реални реформи и пълно съгласуване с политиката на ЕС.

ЕП отхвърля сръбската пропаганда срещу България

Резолюцията критикува и Европейската комисия за твърде мек подход към Сърбия въпреки продължаващия регрес, като призовава Брюксел да поставя по-строги условия за европейската интеграция на страната. Документът беше приет на фона на дебатите дали ЕС да отвори Клъстер 3 от преговорите за членство, като мнозинството евродепутати се обявиха против тази стъпка.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Теодора Енчева, БГНЕС    
Сърбия Европейски съюз Клъстер 3
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Десислава Атанасова изелзе с официална позиция по казуса с полетите

Десислава Атанасова изелзе с официална позиция по казуса с полетите

България и 7 страни блокирали Сърбия за ЕС

България и 7 страни блокирали Сърбия за ЕС

Първият заем на България в еврозоната: инвеститорите поискаха почти 4 пъти повече

Първият заем на България в еврозоната: инвеститорите поискаха почти 4 пъти повече

Украйна нанесе масирани въздушни удари в Русия

Украйна нанесе масирани въздушни удари в Русия

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Месечният лизинг на най-евтиния EV на Leapmotor в Германия е... 49 евро

Месечният лизинг на най-евтиния EV на Leapmotor в Германия е... 49 евро

carmarket.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 5 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 5 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 5 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Демократична България" предлага закон "Магнитски"

"Демократична България" предлага закон "Магнитски"

Свят Преди 36 минути

Според ДБ заявената готовност за сътрудничество с OFAC трябва да бъде подкрепена от солидна правна рамка

Арестуваха две жени с нарколаборатория в Бургас

Арестуваха две жени с нарколаборатория в Бургас

България Преди 1 час

Двете жени са задържани за срок до 24 часа

Тръмп и Зеленски се срещнаха в Анкара

Тръмп и Зеленски се срещнаха в Анкара

Свят Преди 2 часа

Тръмп ще отиде в Украйна, когато настъпи подходящия момент за това

Тръмп заплаши Иран с нови удари и заяви, че САЩ могат да поемат контрола над остров Харк

Тръмп заплаши Иран с нови удари и заяви, че САЩ могат да поемат контрола над остров Харк

Свят Преди 3 часа

Американският президент отправи нови предупреждения към Техеран и очерта няколко възможни сценария за ескалация

ЕК защити Гренландия след коментарите на Тръмп

ЕК защити Гренландия след коментарите на Тръмп

Свят Преди 3 часа

ЕК бе много ясна и постоянна досега по тези въпроси, и подходът ни няма да се промени

Десетки педофили арестувани в седем държави

Десетки педофили арестувани в седем държави

Свят Преди 3 часа

Те плащали за достъп до няколко форума в тъмната мрежа

МВР в контакт със САЩ за санкциите "Магнитски"

МВР в контакт със САЩ за санкциите "Магнитски"

България Преди 4 часа

Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства

Съдът постанови отнемането на 1548 кв. м в Баба Алино

Съдът постанови отнемането на 1548 кв. м в Баба Алино

България Преди 4 часа

Въззивният съд приема, че по делото е установено значително несъответствие между законните доходи и придобитото имущество

Глобите в Гърция минават онлайн: какво се променя за шофьорите

Глобите в Гърция минават онлайн: какво се променя за шофьорите

Парите ни Преди 4 часа

Пътната полиция ще издава актове през смартфон, а книжката може да бъде отнемана дигитално

ЕП: Сърбия подкопава суверенитета на съседите си

ЕП: Сърбия подкопава суверенитета на съседите си

Свят Преди 4 часа

ЕП осъди неотдавнашното придобиване на китайски балистични ракети от сръбската армия

<p>Сценариите за опасния небостъргач&nbsp;в Манхатън, добавили 11 етажа към сградата</p>

„Има няколко вероятни сценария“ за опасния небостъргач в Манхатън, добавили 11 етажа към сградата

Свят Преди 4 часа

Носещите колони на бившата централа на Pfizer издържат едва една трета от товара си, а укрепването им е толкова рисковано, че се налага частично събаряне на конструкцията

Румен Радев с важен разговор със Зеленски в Анкара

Румен Радев с важен разговор със Зеленски в Анкара

Свят Преди 5 часа

Двамата разговаряха в рамките на Срещата на върха на НАТО

.

ТЕЛК и инвалидните пенсии: разходите скочиха със 165% за пет години

Парите ни Преди 5 часа

Според ИПИ едно експертно решение отключва достъп до пенсии, помощи и социални права за стотици хиляди хора

NOVA подобри резултатите си през юни

NOVA подобри резултатите си през юни

Любопитно Преди 5 часа

Smart Face и “SOS Разтребители” не отстъпиха на Световното първенство по футбол

ЕК даде два месеца на България да отговори по редица нарушения

ЕК даде два месеца на България да отговори по редица нарушения

България Преди 5 часа

Те са свързани със защитата на личните данни, данъчния обмен, възобновяемата енергия, взривните вещества и управлението на отпадъците

Започва дисциплинарното дело срещу Емилия Русинова

Започва дисциплинарното дело срещу Емилия Русинова

България Преди 5 часа

Във ВСС очакват производството да бъде продължително, а решението за временното ѝ отстраняване беше отложено

Всичко от днес

От мрежата

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg
1

Родопите са още по-впечатляващи от "Върхът"

sinoptik.bg
1

Цъфнаха пясъчните лилии

sinoptik.bg

Може ли добрият секс да спаси лоша връзка? Психолозите отговарят

Edna.bg

След години битка: Училището, в което Парис Хилтън твърди, че е била малтретирана, губи лиценза си

Edna.bg

Лудогорец готви трансферен удар, "орлите" взимат младежки национал на Бразилия

Gong.bg

ЦСКА картотекира Гбамин за Европа, Лумбард Делова е аут

Gong.bg

Три спешни мисии със „Спартан“ за по-малко от 72 часа: Транспортираха деца за лечение в Германия

Nova.bg

Румен Радев се срещна със Зеленски в Анкара

Nova.bg