България и 7 страни блокирали Сърбия за ЕС

П осланиците на страните членки на Европейския съюз, част от Комитета на постоянните представители (КОРЕПЕР ), не са дали зелена светлина за отварянето на Клъстер 3 в преговорите със Сърбия на днешната среща, проведена в Брюксел, съобщи сръбският портал "Съвременна политика".

Както уточняват източници от дипломатически кръгове, осем държави-членки са били против - Холандия, Белгия, България, Хърватия, Швеция, Естония, Литва и Латвия, твърди "Съвременна политика".

Като основни причини за противопоставянето си, споменатите страни са посочили ситуацията в областта на върховенството на закона в Сърбия, както и недостатъчната хармонизация на Белград по отношение външната политика и политиката за сигурност на Съюза, включително липсата на санкции срещу Русия.

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Според неофициална информация на "Съвременна политика", темата за отварянето на Клъстер 3 за Сърбия би трябвало да бъде в дневния ред на поредното заседание на КОРЕПЕР през следващата седмица, както и в дневния ред на Съвета на ЕС по общи въпроси, насрочен за 14 юли, но няма реална възможност държавите, които се противопоставят сега, междувременно да променят позицията си.

Европейската комисия препоръча на държавите членки на ЕС да одобрят отварянето на Клъстер 3 за Сърбия по-рано този месец. От ЕК тогава отбелязаха, че макар нито един от ключовите политически приоритети да не е напълно изпълнен, Белград е постигнал достатъчен напредък, за да направи следващата стъпка по пътя си към ЕС.

Аргументите за това се съдържаха в необвързваща декларация на Европейската комисия, както и в специален документ, който правителството на Сърбия изпрати до правителствата на държавите членки на ЕС на 3 юли.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви по време на снощния дебат в Европейския парламент за Сърбия, че последните стъпки за реформи на правителството в Белград са основата, поради която Европейската комисия препоръчва отварянето на Клъстер 3 от преговорите с ЕС. Тя отбеляза, наред с други неща, че е постигнат напредък в изпълнението на препоръките на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ), а последните стъпки във формирането на Регулаторния орган за електронните медии (РЕМ) са окуражаващи.

Днес Европейският парламент прие критична резолюция, в която остро критикува Сърбия за отстъпление от демократичните стандарти, върховенството на закона и отказа ѝ да се съобрази с външната политика на ЕС, включително санкциите срещу Русия. Евродепутатите осъждат опитите на Белград да подкопава суверенитета на съседните държави, предупреждават за засилващото се влияние на Русия и Китай и настояват, че преговорите за членство могат да напреднат само при реални реформи и пълно съгласуване с политиката на ЕС.

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Резолюцията критикува и Европейската комисия за твърде мек подход към Сърбия въпреки продължаващия регрес, като призовава Брюксел да поставя по-строги условия за европейската интеграция на страната. Документът беше приет на фона на дебатите дали ЕС да отвори Клъстер 3 от преговорите за членство, като мнозинството евродепутати се обявиха против тази стъпка.