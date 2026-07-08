ЕК даде два месеца на България да отговори по редица нарушения

Е вропейска комисия обяви нов пакет от решения по наказателни процедури, като България е засегната по общо пет случая. Те засягат защитата на личните данни, обмена на данъчна информация, контрола върху прекурсорите за взривни вещества, правилата за възобновяемата енергия и управлението на отпадъците.

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В повечето случаи страната ни разполага с два месеца, за да отговори на констатациите на Комисията. При липса на необходимите действия процедурите могат да преминат към следващ етап, включително сезиране на Съд на Европейския съюз и налагане на финансови санкции.

Защита на личните данни

Европейската комисия изпрати официални уведомителни писма до България, Белгия, Чехия, Германия, Нидерландия, Полша и Словения заради неправилно прилагане на европейските правила за защита на личните данни.

Според Комисията националното законодателство не съответства изцяло на изискванията на европейското право. Засегнатите държави трябва да представят своите становища в двумесечен срок, след което ЕК ще прецени дали да продължи процедурата.

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Забавяне при обмена на данъчна информация

Комисията отправи предупреждение и към България, Белгия и Кипър заради непълното въвеждане на правилата за административно сътрудничество в областта на данъчното облагане.

Европейските изисквания предвиждат автоматизиран обмен на информация между данъчните администрации, свързан с прилагането на глобалния минимален корпоративен данък за големите международни компании. Според ЕК България все още не е приела или не е уведомила за всички необходими национални мерки.

Ако в рамките на два месеца нарушенията не бъдат отстранени, Комисията може да заведе дело пред Съда на ЕС и да поиска налагането на финансови санкции.

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Забележки за контрола върху прекурсорите за взривни вещества

Европейската комисия призова България и Полша да приведат законодателството си в съответствие с европейските правила за предлагането на пазара и използването на прекурсори за взривни вещества.

По оценка на ЕК България не е изпълнила редица изисквания, сред които:

създаване на национална точка за подаване на сигнали за подозрителни сделки;

определяне на компетентен национален орган;

въвеждане на санкции при нарушения;

разпространение на насоки към засегнатите участници;

участие в европейската система за наблюдение.

Процедура заради правилата за възобновяемата енергия

Комисията откри наказателна процедура срещу България и още десет държави членки заради задължителни режими за сертифициране и разрешаване на монтажници и строителни дейности, свързани с възобновяемите енергийни източници.

Според ЕК тези национални изисквания създават ненужни административни пречки, ограничават достъпа до пазара и затрудняват свободното предоставяне на услуги в рамките на Европейския съюз.

От Брюксел посочват, че качеството на услугите може да бъде гарантирано и чрез по-леки механизми, като последващи проверки, вместо чрез задължителни разрешителни и регистрации.

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България остава под наблюдение и за отпадъците

Комисията продължава наказателната процедура срещу България и още десет държави заради неизпълнение на европейските цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци.

Според европейските правила до 2020 г. държавите членки трябваше да постигнат минимум 50% подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци като хартия, пластмаса, метал и стъкло. България е сред страните, които не са изпълнили този показател.

Освен това ЕК напомня, че европейското законодателство определя конкретни цели за рециклиране на отпадъците от опаковки, включително:

60% за стъкло, хартия и картон;

50% за металите;

22,5% за пластмасите;

15% за дървесината.

България разполага с два месеца, за да представи позицията си и предприетите мерки. Ако Комисията прецени, че те не са достатъчни, случаят може да бъде отнесен до Съда на Европейския съюз.