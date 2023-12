Си Цзинпин се срещна с Урсула фон дер Лайен и Шарл Мишел, какво обсъдиха

К итайският президент Си Цзинпин се срещна днес в Пекин с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, предаде китайската новинарска агенция Синхуа.

Това е 24-ата лидерска среща ЕС-Китай, отбелязва Синхуа.

Урсула фон дер Лайен и Шарл Мишел ще се срещнат също с китайския премиер Ли Цян, отбелязва Ройтерс.

По данни на Китайската централна телевизия срещата е започнала в 11:00 ч. местно време.

На днешната си среща с европейските лидери китайският президент Си Цзинпин призова Европейския съюз да работи с Китай в името на глобалната стабилност, съобщиха китайски държавни медии.

"Китай и Европейският съюз трябва да си партнират във взаимноизгодното сътрудничество и непрестанно да засилват взаимното политическо доверие", каза китайският лидер на Урсула фон дер Лайен и Шарл Мишел.

Си каза още, че ЕС трябва "да елиминира всички видове намеса" в двустранните отношения с Китай, предаде Ройтерс.

Европейският съюз иска "стабилни и взаимноизгодни отношения" с Китай, заяви председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, цитиран от Франс прес.

"Съвсем естествено, ние ще поддържаме днес нашите европейски ценности, включително правата на човека и демокрацията", допълни Шарл Мишел.

"Ние трябва да отговорим заедно на глобалните предизвикателства и да работим съвместно, за да допринасяме за стабилността и просперитета по света", призова Си Цзинпин.

