"Врагове навсякъде": Параноична чистка в Китай

И ма нещо гнило в императорския двор на президента Си Дзинпин, пише Politico в свой анализ.

Докато светът е разсеян от войната в Близкия изток и Украйна, в свръхсекретната политическа система на Китай се извършва чистка, подобна на тази по времето на Сталин, която е довела до огромни последици за световната икономика и дори за перспективите за мир в региона, пише Politico.

Сигналите, които идват от Пекин, са недвусмислени, въпреки че китайските служби за сигурност са увеличили репресиите до тоталитарно ниво, което прави почти невъзможно да се разбере какво наистина се случва в страната.

Необяснимото отстраняване на министрите на външните работи и на отбраната на Китай - и двамата верни на Си хора, които бяха издигнати едва няколко месеца преди да изчезнат по-рано тази година - са само два примера.

Сред другите високопоставени жертви са генералите, отговарящи за китайската програма за ядрени оръжия, и някои от най-високопоставените служители, контролиращи китайския финансов сектор. Няколко от тези бивши служители на Си очевидно са починали в ареста.

Китай смени шефa на ядрения си арсенал

Друг зловещ знак е преждевременната смърт на Ли Къцян, наскоро пенсионирания министър-председател на Китай - номер 2 в комунистическата йерархия - за когото се предполага, че е починал от сърдечен удар в плувен басейн в Шанхай в края на октомври, въпреки че се е радвал на едни от най-добрите медицински грижи в света. След смъртта му Си нареди публичният траур за бившия му съперник да бъде силно ограничен.

В съзнанието на много хора в Китай "инфаркт в плувен басейн" има същата конотация като "падане през прозореца" за руските апаратчици, които ядосват или обиждат Владимир Путин, пише още Politico.

От началото на управлението си през 2012 г. безкрайните чистки на Си Дзинпин са отстранили милиони служители - от най-високопоставените "тигри" на Комунистическата партия до нисшите бюрократични "мухи", ако използваме изразителната терминология на Си.

Различното днес е, че неутрализираните служители не са членове на враждебни политически фракции, а лоялни хора от вътрешния кръг на самия Си, което води до сериозни въпроси относно стабилността на режима.

При такава атмосфера в Пекин има опасения, че изолираният и параноичен китайски държавен ръководител може да направи грешен разчет, и да провокира въоръжен конфликт с някои от по-слабите си съседи или дори да започне пълномащабно нахлуване в демократичен Тайван, за да отвлече вниманието от вътрешните проблеми на страната.

"Врагове навсякъде"

Политическите земетресения, които се разразяват в стария имперски лидерски комплекс в Чжуннанхай, изострят и без това тежкото състояние на китайската икономика.

"Виждаме Китай, който е изправен пред вътрешни предизвикателства: застаряващо общество, демография, тежка жилищна криза, забавяне на растежа, неочаквана безработица, защото младото поколение, което напуска университетите, вече не намира подходяща работа в частния сектор", заяви миналата седмица пред Politico, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която тази седмица заминава за Пекин заедно с колегата си от Европейския съвет Шарл Мишел за първата среща между представители на ЕС и Китай, лице в лице от близо пет години.

Китайските финансисти и бизнесмени тихо се оплакват, че от тях се изисква да прекарват безброй часове в изучаване на "Мисълта на Си Дзинпин за социализма с китайски характеристики за нова ера" - болезнено тромава управленска мантра, която се свежда до тоталитарно управление без идеология и връщане на култа към личността в Китай, пише Politico.

Китай предприема мащабно разширяване на ядрения си арсенал

През последните седмици водещата инвестиционна банка в страната забрани негативните макроикономически или пазарни коментари, както и всяко поведение, което би могло да подскаже, че банкерите ѝ водят "хедонистичен начин на живот". Малко след като през 2012 г. стана председател на Комунистическата партия, Си започна да прочиства своите реални и предполагаеми врагове в рамките на "антикорупционна" кампания, която така и не приключи.

Стотици висши офицери от Народноосвободителната армия (НОА), както и хиляди висши партийни служители, са арестувани, изчезнали или "самоубити" (принудени да се самоубият или убити при обстоятелства, които приличат на самоубийство), съобщава Politico.

Печелившите от тази многогодишна чистка са провинциални бюрократи, които са работили със Си в началото на кариерата му и чиято основна квалификация е безпрекословната лоялност към "народния лидер".

Big meeting on Thursday: China-EU Summit.



Ursula von der Leyen will be meeting with Chinese President Xi Jinping.



If Europe has any backbone, it would focus on good relations with #China.



The future is Asia and Eurasia. pic.twitter.com/MEnXP3sity — S.L. Kanthan (@Kanthan2030) December 5, 2023

“Момчета от малкия град”

Тези бивши чиновници от малките градове сега съставляват по-голямата част от Постоянния комитет на Политбюро, който упражнява върховната власт в Китай.

Една от тези лоялни фигури е Цин Ган, бивш говорител на китайското външно министерство, чиято кариера се издига стратосферно, след като става главен протоколчик на Китай, наблюдавайки повечето от контактите на председателя Си с чуждестранни високопоставени лица между 2014 и 2018 г.

След кратък престой като заместник-министър на външните работи, през юли 2021 г. Цин беше назначен за посланик във Вашингтон, а едва 18 месеца по-късно - изключителен възход на кариерата му, което китайската официална власт приписва на близостта му към "основния лидер".

На 25 юни тази година, едва шест месеца след като стана министър, Цин проведе срещи в Пекин с външните министри на Шри Ланка и Виетнам, както и със заместник-министъра на външните работи на Русия Андрей Руденко.

След това той изчезна.

Според няколко души, които имат достъп до високопоставени китайски служители, истинската мисия на Руденко в Пекин е била да информира Си, че външният министър на Китай и няколко висши офицери от НОАК са били компрометирани от западни разузнавателни служби.

Китай изглежда променя баланса на ядрените сили

След изчезването му се появиха зловещи разкази за аферата на Цин с репортерка на китайската телевизия "Феникс" на име Фу Сяотян, от която се твърди, че има син, който е гражданин на САЩ, пише Politico.

Фу е учил в Кеймбриджкия университет - традиционно място за вербуване на британските разузнавателни служби, и за първи път се е срещнал с Цин преди повече от десет години, когато е бил командирован в китайското посолство в Лондон.

През 2016 г. Чърчил Колидж, университета на Фу в Кеймбридж, кръщава градина на нейно име в знак на благодарност за "много рядката ... поредица от щедри подаръци", за които се съобщава, че възлизат на поне 250 000 паунда - огромна сума за повечето журналисти.

Преди външният министър (Цин Ган) да изчезне, в социалните медии Фу почти назова Цин като баща на детето си.

След това, през април, тя отпътува обратно за Пекин с частен самолет, който изглежда е бил нает от правителството, а оттогава никой не я е чувал.

Пропагандната система на Китай силно намеква, че аферата и незаконното дете са причините за чистките на Цин.

Xi Jinping is planning a peculiar military move



On September 25, Zhao Lanjian, a former Chinese mainland media employee, revealed that Li Shangfu had indeed been detained, but the specific reasons are unclear. He said the news about the purge of the Missile Force and the General… pic.twitter.com/qxXs51GiqL — Spotlight on China (@spotlightoncn) October 1, 2023

Мъже с ракети

Според няколко души с достъп до висши служители истинската причина за внезапното му изчезване е участието на Цин в много по-сериозен скандал, в който са замесени министърът на отбраната и генералите, командващи китайските "ракетни сили", които контролират програмата за ядрени оръжия на страната.

Почти по същото време, когато Цин е в неизвестност, изчезват и висшият командир на ракетните сили Ли Ючао, заедно със заместника му Лиу Гуанбин и бившия му заместник Джан Чженжун.

Няколко други високопоставени действащи и бивши офицери от силите също бяха задържани, а поне един бивш заместник-командир почина от неуточнено заболяване, според доклади на държавните медии.

В крайна сметка изчезналите командири бяха официално заменени от офицери от военноморските и военновъздушните сили, което е много рядко явление, тъй като висшите командири на ракетните войски почти винаги са били повишавани от вътрешността на службата.

Русия създава лаборатория за изучаване на идеите на Си Дзинпин

Малко след официалното признаване на чистката в ракетните войски Ли Шанфу, човекът, когото Си избра за министър на отбраната на Китай през март тази година, също изчезна. Официалното му уволнение беше обявено в края на октомври, съобщи Politico.

Допълнително към интригата се прибави и лаконичен доклад на държавната медия в деня преди официалното отстраняване на Цин от поста външен министър през юли. В него се казваше, че Уан Шаодзюн, командир от 2015 г. на подразделението на Централната гвардия, което защитава висшите китайски лидери и контролира личната охрана на председателя Си, е починал три месеца по-рано поради "неефективно лечение".

През последните години китайската програма за ядрени оръжия масово се разширява и според хора с достъп до висши китайски служители посланието на руския заместник-министър Руденко до Си включва твърдения, че Цин и роднини на висши офицери от ракетните войски са помогнали за предаването на китайски ядрени тайни на западни разузнавателни служби, пише Politico.

Двама от тези хора твърдят, че Цин е починал, или от самоубийство, или от изтезания, в края на юли във военната болница в Пекин, в която се лекуват висшите китайски ръководители.

NEW: 🇨🇳China's Xi to begin supplying arms in the fight against NATO proxy Zelensky to defeat the Nazi-linked regiments of Ukraine?



CIA boss Bill Burns is “confident” that China is "considering the provision of lethal equipment" to help Russia. pic.twitter.com/PT7ZSwbYE4 — Afshin Rattansi (@afshinrattansi) February 25, 2023

Враждебни сили

Предвид непрозрачността на китайската система е невъзможно да се потвърдят окончателно тези разкази, а китайското правителство не коментира вътрешните работи на комунистическата партия.

Висши служители на западното разузнаване отказаха да коментират или обсъждат въпроса, когато бяха запитани за чистките в Китай, предаде Politico.

Но сензационният характер на самите твърдения ясно показва трескавата параноя, обхванала Пекин, пише Politico в своя анализ.

Случайно или нарочно, това настроение се изостри през лятото, когато директорът на Централното разузнавателно управление на САЩ Бил Бърнс заяви, че ЦРУ е "постигнало напредък" във възстановяването на мрежата си в Китай и разполага със "силен човешки разузнавателен потенциал" в страната.

Гневни демонстранти искат оставката на Си Дзинпин

Тази параноя се разпростира във всички части на бюрокрацията и икономиката и изглежда е опетнила всеки, който е смятан за твърде западен или твърде близък до "враждебните западни сили".

Един високопоставен китайски финансов служител, който говори свободно английски език и редовно участва в международни конференции, съобщи по електронната поща на Politico, че вече не може да присъства на предстоящо събитие извън Китай и не може да говори по телефона.

Той се присъединява към десетки висши финансови служители, които бяха отстранени през последните месеци, често след като бяха обвинени в корупция, съобщи още медията. Сътрудник на този служител, цитиран от Politico заяви, че в момента той е разследван за това, че е "твърде близък до Америка" и "вероятно е шпионин".

Изглежда това е неизбежната съдба на всеки, който се свързва твърде охотно с чужденци, и трябва да служи като предупреждение за онези, които все още вярват, че Китай е отворен за бизнес със Запада.