Гневни демонстранти искат оставката на Си Дзинпин

Д емонстранти в Шанхай, разгневени от строгите антивирусни мерки в Китай, призоваха днес за оставка на президента Си Цзинпин и край на еднопартийния режим, предаде АП.

Полицията разгони протестиращите с лютив спрей, но няколко часа по-късно те се събраха отново на същото място. Полицаите пак ги разгониха и репортер на АП видя как няколко демонстранти биват задържани и отвеждани в автобус.

Пожар в Китай доведе до небивали протести срещу политиката за "нулев COVID"

На видеоклип от Шанхай с проверена достоверност се вижда и чува как демонстранти скандират "Си Дзинпин! Долу! ККП! Долу!" по адрес на лидера на Китайската комунистическа партия и самата партия.

What an extraordinary scene in #China!



This video on Urumqi Road in #Shanghai shows crowds chanting:

"Communist Party step down, #XiJinping step down.”



The police across the road did not stop it.



“Unshakeable” authoritarian regimes are now being shaken to the very core. pic.twitter.com/BEyzCsalqw