Moody’s свали кредитния рейтинг на Китай

Р ейтинговата агенция Moody’s понижи перспективата по кредитния рейтинг на Китай от стабилен до отрицателен, позовавайки се на по-ниския средносрочен икономически растеж и рисковете от сериозна корекция на огромния имотен сектор на страната, съобщава Ройтерс.

