Любопитно

Две жени от Вулканите ще се борят за своето оцеляване в “Игри на волята”

Убедителна победа донесе спасение за племето на Ураганите

25 септември 2026, 22:54
Две жени от Вулканите ще се борят за своето оцеляване в “Игри на волята”
Източник: NOVA

И нструкторката по катерене Мария и волейболният съдия Елица от племето на Вулканите са първите номинирани участници в “Игри на волята” тази седмица. След неубедителното представяне на Червените в битката за спасение, по време на племенния съвет двете участнички събраха най-много гласове срещу себе си и ще се борят за своето бъдеще в голямата игра тази седмица.

Денят в Дивия север започна с изненадващо решение. Новодошлата Елена изпрати един от лидерите на новото си племе - Добромира, в изгнание на Блатото, където тя бе посрещната с противоречиви реакции.

Източник: NOVA

Последвалият сблъсък за неприкосновеност постави Канарите, Ураганите и Вулканите в ролята на морски екипажи. Борбата с бурното море изискваше от участниците добра координация и отлична комуникация. Въпреки различията помежду си, Сините съумяха да се справят отлично със задачата, след което завършиха финалната логическа задача със значителна преднина.

Втори в съревнованието бяха Канарите, които също си осигуриха спасение. Загубата за Червените ги изпрати на нов племенен съвет. Там водещата коалиция в племето в лицето на Красимир, Велизар, Матей и Елица гласува срещу Мария, която избра Елица за свой съперник в предстоящата битка за оцеляване.

Източник: NOVA

Борбата за спасение на бойното поле на “Игри на волята” продължава в понеделник от 20:00 ч. по NOVA, когато Сини и Зелени ще се изправят пред невиждано досега предизвикателство, което може да бъде преодоляно само от най-смелите и решителни воини на Арената.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Игри на волята риалити номинации Нова телевизия племенен съвет Вулканите Мария Елица
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Путин: Не се готвим за конфликт с Европа, но обмисляме диалога с Киев

Путин: Не се готвим за конфликт с Европа, но обмисляме диалога с Киев

Гаф или намек: Белият дом посрещна Си Дзинпин с песен от „Клетниците“, която Пекин забрани

Гаф или намек: Белият дом посрещна Си Дзинпин с песен от „Клетниците“, която Пекин забрани

Си Цзинпин покани Доналд Тръмп на ново посещение в Китай тази година

Си Цзинпин покани Доналд Тръмп на ново посещение в Китай тази година

Герой или трагична фигура: Какво всъщност се случва с офицер Мърдок в нощта, когато „Титаник“ потъва

Герой или трагична фигура: Какво всъщност се случва с офицер Мърдок в нощта, когато „Титаник“ потъва

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

dogsandcats.bg
<p>Напрежение в ООН: Десетки делегати напуснаха преди речта на Нетаняху</p>
Ексклузивно

Напрежение в ООН: Десетки делегати напуснаха преди речта на Нетаняху

Преди 17 часа
Част от голям столичен квартал остава без топла вода до края на октомври
Ексклузивно

Част от голям столичен квартал остава без топла вода до края на октомври

Преди 18 часа
„Дългите поли правят жените по-добри майки“: Скандално изказване взриви Италия
Ексклузивно

„Дългите поли правят жените по-добри майки“: Скандално изказване взриви Италия

Преди 15 часа
<p>„Отивах за гълъби“: Какво обясни 95-годишния Бърни Екълстоун за оръжието на летището</p>
Ексклузивно

„Отивах за гълъби“: Какво обясни 95-годишния Бърни Екълстоун за оръжието на летището

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

принц Лека

Кралска визита в София: Албанският принц Лека гостува на цар Симеон II в двореца „Врана“

Любопитно Преди 3 часа

Главата на династията Зогу прекара няколко дни в София, където се срещна с царското семейство и с княз Борис Търновски

След скандала с „Алфа метал“: Изтеклата информация за руснаците у нас - дело на шпионин

След скандала с „Алфа метал“: Изтеклата информация за руснаците у нас - дело на шпионин

България Преди 5 часа

Експертът по национална сигурност доц. д-р Христо Тутунаров разкри в "Телеграфно подкастът", че данните за стрелбите от 2019 г. са подадени от чужд разузнавач, а всички курсисти са проверявани от ДАНС

Защо Джорджа Мелони пропусна ООН и избра Седмицата на модата в Милано?

Защо Джорджа Мелони пропусна ООН и избра Седмицата на модата в Милано?

Свят Преди 7 часа

Италианският премиер предпочете Седмицата на модата в Милано и вътрешнополитическите реформи пред Общото събрание в Ню Йорк, предизвиквайки остри критики от опозицията

Българският пробив в Космоса: Родна компания изгражда мащабен комплекс в Доброславци

Българският пробив в Космоса: Родна компания изгражда мащабен комплекс в Доброславци

България Преди 7 часа

Компанията EnduroSatх изгражда мащабен космически комплекс в Доброславци, инвестира стотици милиони и сключва стратегическо споразумение с Arianespace за суверенен достъп до орбита

Откриха първата дигитална платформа за спортни таланти в България

Откриха първата дигитална платформа за спортни таланти в България

Любопитно Преди 8 часа

КЗК започна проверка на „Лукойл“; изиска детайлни данни за ценообразуването на горивата

КЗК започна проверка на „Лукойл“; изиска детайлни данни за ценообразуването на горивата

България Преди 8 часа

Комисията проверява ценообразуването от доставката на суров петрол до продажбата на бензин и дизел на едро, като дружествата имат 7-дневен срок за отговор

Летище "Малпенса" в Милано официално бе преименувано на Силвио Берлускони

Летище "Малпенса" в Милано официално бе преименувано на Силвио Берлускони

Свят Преди 8 часа

Решението, подкрепено от десноцентристкото правителство, влезе в сила след забавяне поради правни възражения от страна на местната власт в Милано

Лорън Санчес и Джеф Безос

Лорън Санчес привлече всички погледи с рокля с дълбоко деколте на държавната вечеря на Тръмп

Любопитно Преди 8 часа

Съпругата на Джеф Безос зашемети гостите на държавната вечеря на Доналд Тръмп с провокативна черна рокля. Лорън Санчес привлече погледите на технологичните гиганти и китайската делегация в Белия дом

Потушен е големият пожар в Бяла, 41-годишен гражданин на Непал е загинал при инцидента

Потушен е големият пожар в Бяла, 41-годишен гражданин на Непал е загинал при инцидента

България Преди 8 часа

Жертвата е чуждестранен работник, а общинските власти призовават гражданите да останат по домовете си заради високата опасност

Наталия Ефремова на форум в ООН

Наталия Ефремова пред ООН: Всички държавни политики трябва да се адаптират към демографията

България Преди 8 часа

Социалният министър представи постиженията на България в деинституционализацията и инвестициите в човешкия капитал по време на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН

Министърът на външните работи на Ирак Фуад Хюсеин подписа меморандум за разбирателство с българския външен министър Велислава Петрова

Дипломатически пробив: България и Ирак подписаха меморандум за сътрудничество

България Преди 9 часа

Министърът на външните работи на Ирак обяви решението за назначаване на иракски посланик в София

Зеленски след удара по жилищна сграда в Киев: Това е брутална атака без военна логика

Зеленски след удара по жилищна сграда в Киев: Това е брутална атака без военна логика

Свят Преди 9 часа

При нападението с дрон загина 14-годишно момче, а украинският президент отправи спешен призив за запълване на недостига от 27 милиарда долара във военния бюджет

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Кремъл загатна за тристранна среща между Русия, Украйна и САЩ в ОАЕ

Свят Преди 9 часа

Разговорите биха могли да се проведат в ОАЕ на техническо равнище, докато специалният пратеник Кирил Дмитриев вече преговаря в САЩ

От 1 октомври: По 50 евро компенсация за горива за най-уязвимите групи

От 1 октомври: По 50 евро компенсация за горива за най-уязвимите групи

България Преди 9 часа

Агенцията за социално подпомагане (АСП) обяви, че плащанията ще се извършват автоматично, без нужда от подаване на заявления от гражданите

Полицаи разбиха наркоплантация в Монтанско, иззеха над 132 кг канабис

Полицаи разбиха наркоплантация в Монтанско, иззеха над 132 кг канабис

България Преди 9 часа

Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана, като подчертаха, че това е най-голямото количество канабис, конфискувано в региона от началото на годината

Разбиха мащабен канал за мигранти; шестима отиват на съд след 5 години дейност

Разбиха мащабен канал за мигранти; шестима отиват на съд след 5 години дейност

България Преди 9 часа

Организацията е действала близо пет години, водена от сириец с бежански статут, ползвайки мрежа за настаняване и транспорт през Сърбия и Румъния

Всичко от днес

От мрежата

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg

7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

dogsandcats.bg
1

Започва Лигата на нациите 2026/27: Какво предстои в турнира

sinoptik.bg
1

Как животните в Китай празнуват Есенната луна

sinoptik.bg

Когато „невидимият лукс“ проговаря: Марката, която кралски особи и холивудски звезди избират за своята тиха елегантност

Edna.bg

Уил Смит на 58: Момчето от Филаделфия, което покори холивудската сцена

Edna.bg

Чужденец почина при пожар в стопанския двор в Бяла, обявиха бедствено положение (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

От 1 ноември: Нова такса от 2 евро за онлайн пратките извън ЕС

Nova.bg