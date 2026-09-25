Две жени от Вулканите ще се борят за своето оцеляване в “Игри на волята”

И нструкторката по катерене Мария и волейболният съдия Елица от племето на Вулканите са първите номинирани участници в “Игри на волята” тази седмица. След неубедителното представяне на Червените в битката за спасение, по време на племенния съвет двете участнички събраха най-много гласове срещу себе си и ще се борят за своето бъдеще в голямата игра тази седмица.

Денят в Дивия север започна с изненадващо решение. Новодошлата Елена изпрати един от лидерите на новото си племе - Добромира, в изгнание на Блатото, където тя бе посрещната с противоречиви реакции.

Източник: NOVA

Последвалият сблъсък за неприкосновеност постави Канарите, Ураганите и Вулканите в ролята на морски екипажи. Борбата с бурното море изискваше от участниците добра координация и отлична комуникация. Въпреки различията помежду си, Сините съумяха да се справят отлично със задачата, след което завършиха финалната логическа задача със значителна преднина.

Втори в съревнованието бяха Канарите, които също си осигуриха спасение. Загубата за Червените ги изпрати на нов племенен съвет. Там водещата коалиция в племето в лицето на Красимир, Велизар, Матей и Елица гласува срещу Мария, която избра Елица за свой съперник в предстоящата битка за оцеляване.

Източник: NOVA

Борбата за спасение на бойното поле на “Игри на волята” продължава в понеделник от 20:00 ч. по NOVA, когато Сини и Зелени ще се изправят пред невиждано досега предизвикателство, което може да бъде преодоляно само от най-смелите и решителни воини на Арената.

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