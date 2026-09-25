Свят

ЕК: Украйна ще има достъп до допълнителни европейски средства за отбрана

Очаква се между 10 и 20 милиарда евро от бюджета за превъоръжаване на ЕС да бъдат насочени към съвместни проекти с Киев

Стела Христова Стела Христова

25 септември 2026, 18:39
ЕК: Украйна ще има достъп до допълнителни европейски средства за отбрана
Източник: iStock

У крайна ще има достъп до средствата за отбрана, предвидени първоначално за развитие на военните способности на държавите от ЕС, съобщи днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

ЕК дава още 6,1 милиарда евро за отбраната на Украйна

Той посочи, че се очаква 10-20 млрд. евро да останат на разположение от предварително определените 150 милиарда евро бюджет за превъоръжаване. Говорителят уточни, че Украйна ще може да участва в съвместни европейски проекти и комисията подготвя съответното предложение до Съвета на ЕС.

По неговите думи държавите, които желаят да поканят Украйна в своите проекти, ще могат да изготвят отново планове за одобрение. Тези средства се осигуряват от заеми, уточни говорителят. По неговите думи решенията по плановете ще бъдат взимани бързо от ЕС заради нуждите в областта на отбраната.

Европейската комисия отпуска първата сума за Украйна

Следващата седмица предстои министрите на отбраната да участват в заседание на Съвета на ЕС в Брюксел под председателството на върховния европейски представител по външната политика и сигурността Кая Калас. На срещата ще бъде обсъдена по-нататъшната военна помощ за Киев, като в разговора с видеоконферентна връзка ще се включи украинският министър на отбраната Евгений Хмара. Предвижда се основните въпроси да бъдат свързани с осигуряването на повече способности за противоракетна защита на украинската страна и производственото сътрудничество в областта на отбраната.

Редактор: Стела Христова
Източник: Николай Желязков/БТА    
Украйна военна помощ отбрана финансиране ЕС Европейска комисия Съвет на ЕС
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