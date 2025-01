Си Цзинпин разговаря по телефона с Тръмп

К итайският президент Си Цзинпин разговаря по телефона с новоизбрания си американски колега Доналд Тръмп, съобщи Синхуа.

По-рано говорител на китайското външно министерство заяви, че вицепрезидентът Хан Чжън ще присъства на церемонията по встъпване в длъжност на президента Доналд Тръмп на 20 януари във Вашингтон.

Посещението ще се осъществи по покана на САЩ.

Donald Trump has held his first call with China’s President Xi Jinping since leaving the White House in 2021, with the two leaders discussing the fate of TikTok just hours before the Supreme Court is due to rule on the app’s fate.



