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Путин: Не се готвим за конфликт с Европа, но обмисляме диалога с Киев

Руският президент обяви, че Москва обмисля условията за възобновяване на преговорите след последните атаки на украинска територия

Обновена преди 57 минути / 25 септември 2026, 21:26
Путин: Не се готвим за конфликт с Европа, но обмисляме диалога с Киев
Източник: БТА

Р усия не се готви да нападне Европа, но "ще помисли добре" преди да възобнови мирните преговори с Украйна след неотдавнашните атаки срещу руска територия, заяви руският президент Владимир Путин, цитиран от Франс прес и Ройтерс.

"Мнозина в Европа казват, че очакват агресия от страна на Руската федерация и затова трябва да се подготвят за бойни действия, за война с Русия", каза Путин по време на пресконференция в рамките на Международния културен форум в Санкт Петербург.

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"Но бих искал още веднъж да подчертая, че ние не се подготвяме за каквито и да било бойни действия срещу Европа", добави той.

В същото време Путин подчерта, че Русия "ще помисли добре" преди да се върне към мирни преговори с Украйна след неотдавнашните атаки с около 1600 украински дрона срещу руска територия на 20 септември, последния ден от парламентарните избори в страната.

"Предложения за възобновяване на преговорите, да, такива действително има на масата, но след всичко, което те (украинците, бел. АФП) направиха, ние ще помислим добре какво трябва да предприемем в отговор", заяви той.

"Те са тези, които започнаха всичко. Навсякъде, на всеки фронт. Това играчки ли са, детска игра ли е?", подчерта Путин пред медиите.

"Затова те трябва да усетят ответните удари на Русия и да разберат, че никакви провокационни действия и никакво нагнетяване на напрежението с цел постигане на определен резултат няма да проработят. Само влошават собственото си положение", добави той.

Посредническите усилия на САЩ след завръщането на Доналд Тръмп на власт доведоха до няколко кръга преговори между Москва и Киев през 2025 г., но те не дадоха резултат и процесът е в застой от началото на войната в Близкия изток през февруари.

По време на предишните преговори Москва и Киев като цяло останаха на досегашните си позиции, като разговорите се сблъскаха най-вече с разногласия по въпроса за украинските територии, които Русия твърди, че е анексирала, припомня АФП.

Източник: Асен Георгиев/БТА    
Русия Украйна Владимир Путин преговори дипломация конфликт
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