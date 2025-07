Могат ли митническите заплахи на Тръмп да принудят Путин да приеме мирно споразумение за Украйна?

П резидентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши в понеделник да наложи "много строги мита" върху Русия, ако в следващите 50 дни не бъде постигнато мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна.

Тръмп също така обяви ново споразумение за доставка на още оръжия за Украйна, пише Al Jazeera .

По време на предизборната кампания преди президентските избори миналата година Тръмп се похвали, че ще сложи край на войната в Украйна в рамките на първите 24 часа от встъпването си в длъжност.

Въпреки това, след поне шест телефонни разговора между Тръмп и руския му колега Владимир Путин, както и няколко срещи между представители на САЩ, Русия и Украйна, все още не е постигнато примирие.

През май Путин отказа да пътува до Истанбул за среща с украинския президент Володимир Зеленски с цел провеждане на мирни преговори. Вместо това двете страни изпратиха делегации, които договориха единствено размяна на пленници.

Trump issued a theatrical ultimatum to the Kremlin.

The world shuddered, expecting the consequences.

Belligerent Europe was disappointed.

Russia didn’t care.