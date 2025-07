Медведев за ултиматума на Тръмп: На Русия не ѝ пука

Д митрий Медведев отхвърли последните ходове на американския президент Доналд Тръмп в Украйна, определяйки ги като разочарование за Европа, а действията на американския лидер като „театрални“, пише Newsweek.

„Тръмп отправи театрален ултиматум към Кремъл“,

написа в социалните си медии Медведев, заместник на руския президент Владимир Путин в Съвета за сигурност на Русия. „Светът потръпна, очаквайки последствията. Воюваща Европа беше разочарована. На Русия не ѝ пука“, добави той.

Медведев, водещ съюзник на Путин, е и бивш президент и министър-председател на Русия.

Тръмп потвърди в понеделник, 14 юли, че ще изпрати още ракети за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ в Украйна, както и „сложни“ нападателни оръжия, които ще бъдат платени от европейските съюзници на Киев.

Той също така заплаши да наложи на Русия 100% вторични санкции, ако Путин не прекрати войната в рамките на 50 дни, ход, който може да нанесе болезнен икономически удар на Русия. Това означава, че тези, които все още търгуват с Русия, ще се сблъскат с митата, принуждавайки ги да изберат страна.

Американският президент разкри мерките по време на среща в Белия дом с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

BREAKING: In an insane moment, Trump's said he's "very unhappy... with Russia... we'll discuss that maybe a different day," but for now he'll give Russia another 50 days to keep bombing Ukraine before imposing tariffs.



Feckless and weak.pic.twitter.com/zNzwZcazlR