САЩ: Украйна и Русия са "на един дъх от пълно прекратяване на огъня“

Г оворител на Държавния департамент на САЩ съобщава, че Украйна и Русия са "само на един дъх от пълно прекратяване на огъня“ след тригодишната война, предава The Hill.

"Само един дъх ни дели от пълно прекратяване на огъня и тогава ще можем да започнем да говорим не просто за мир за седмица или шест месеца, а за траен мир, на който хората в Украйна, Русия и света могат да разчитат, и именно това е, за което Америка помогна, и това е, което продължаваме да правим всеки ден“, заяви говорителят на Държавния департамент Тами Брус пред водещата Никол Берли.

В сряда украинският президент Володимир Зеленски подкрепи настояването на президента Тръмп за ограничено прекратяване на огъня с Русия.

"Една от първите стъпки към пълното прекратяване на войната може да бъде прекратяването на ударите по енергийната и другата гражданска инфраструктура. Подкрепих тази стъпка, а Украйна потвърди, че сме готови да я осъществим“, заяви Зеленски в социалната платформа X.

Everything is happening fast. The good news is, so is peace. We’ve never been closer. pic.twitter.com/UN3Nhblvt8