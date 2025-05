Как отговори Кремъл на предложението на Зеленски за среща с Путин и Тръмп?

С реща между руския президент Владимир Путин, украинския президент Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп ще бъде възможна само след като Киев и Москва постигнат „конкретни споразумения“, заяви Кремъл в отговор на призива на Зеленски за тристранна среща на върха.

* Видеото е архивно!

„Такава среща трябва да бъде резултат от конкретни споразумения между (украинската и руската) делегации“, каза прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

По-рано днес Зеленски предложи тристранна среща с Тръмп и Путин, за да се продължат мирните преговори за войната в Украйна, като призова Вашингтон да наложи нови санкции срещу Москва.

Kremlin fires back after Trump calls Putin “crazy” and blames Zelensky for Ukraine crisis. Moscow questions Trump’s stability amid tense talks.



Watch! 📹https://t.co/e1MDwoOWWQ pic.twitter.com/OP9lHEHQuk