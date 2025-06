Г-7: Израел има право на самоотбрана

Л идерите на страните от Групата на седемте (Г-7) се споразумяха за съвместно изявление, в което подкрепят правото на Израел на самоотбрана и се обявяват против притежаването от Иран на ядрено оръжие, предаде ДПА.

Агенцята определя това развитие като неочаквано.

В изявлението, разпространено от седемте водещи демокрации, които се събраха на среща на върха в Западна Канада, Иран е наречен "основен източник на регионална нестабилност и терор".

Иран "никога не може да има ядрено оръжие", подчертават САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада.

Лидерите от Г-7 също така казват, че Израел има "право да се защитава", и подкрепят неговата сигурност.

В изявлението се призовава и за "по-широко деескалиране на военните действия в Близкия изток, включително прекратяване на огъня в ивицата Газа".

