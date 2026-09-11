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Все по-малко безработни у нас започват работа

У нас 9,7% от безработните започват работа при 23,2% средно за ЕС

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

11 септември 2026, 15:15
Все по-малко безработни у нас започват работа
Източник: istock

С амо 9,7% от безработните в България през първото тримесечие на 2026 г. са започнали работа през второто, показват сезонно изгладените данни на Евростат за преходите на пазара на труда.

Това е с 13,5 процентни пункта под средното за Европейския съюз, където 23,2% от безработните са преминали към заетост.

България е с четвъртия най-нисък дял сред 26-те държави от ЕС, за които има данни.

По-ниски стойности са отчетени само в Италия - 8,4%, както и в Румъния и Словакия - по 9,4%.

Безработицата се покачва до 3,5%, но остава под нивото отпреди година

Най-висок е делът на безработните, започнали работа, в Дания - 38,3%, Нидерландия - 36,8%, и Ирландия - 35,1%.

Делът у нас намалява рязко

Данните показват и влошаване спрямо предходния тримесечен преход.

Тогава 17,8% от безработните в България са започнали работа, докато сега делът им пада до 9,7%.

Разликата е 8,1 процентни пункта.

При прехода от първото към второто тримесечие на 2025 г. делът е бил 16,7%, което също е значително над сегашното равнище.

За Европейския съюз тенденцията е обратна. Делът на безработните, които започват работа, се увеличава до 23,2% от 22,9% при предходния тримесечен преход.

Над 62% от безработните у нас остават без работа

Сред хората, които са били безработни в България през първото тримесечие, 62,4% са останали безработни и през второто.

Това е над средния дял за ЕС от 52,8%.

Евростат: Безработицата в България продължава да е сред най-ниските в ЕС

Други 27,9% от безработните у нас са преминали към икономическа неактивност - тоест вече не работят и не търсят активно работа.

И тук България е над средното за Европейския съюз, където делът е 24%.

Така от всички безработни у нас през първото тримесечие едва около един на всеки десет е започнал работа през следващите три месеца.

Работещите у нас по-често запазват работата си

При вече заетите обаче България има по-висок дял на хората, които запазват статута си.

От работещите през първото тримесечие 98% са останали заети и през второто.

За Европейския съюз този дял е 96,5%.

Разликата показва, че при хората, които вече имат работа, задържането на заетостта в България е по-високо от средното за ЕС.

Малко хора извън пазара на труда започват работа

По-слабо е движението към заетост сред хората, които преди това са били извън работната сила.

В България едва 1,6% от икономически неактивните през първото тримесечие са започнали работа през второто.

Средното равнище за ЕС е повече от два пъти по-високо - 3,7%.

Как изглежда картината за целия ЕС

Общо 3,1 млн. души на възраст между 15 и 74 години в Европейския съюз, които са били безработни през първото тримесечие, са започнали работа през второто.

Те представляват 23,2% от всички безработни през първите три месеца на годината.

Други 7 млн. души, или 52,8%, са останали безработни, а 3,2 млн., или 24%, са излезли от работната сила и са преминали към икономическа неактивност.

Движение има и в обратната посока.

От хората, които са били заети през първото тримесечие, 2,5 млн., или 1,2%, са станали безработни през второто.

Други 4,8 млн. души, или 2,3% от заетите, са напуснали работната сила.

В същото време 4,2 млн. души, които преди това са били икономически неактивни, са започнали работа. Това са 3,7% от тази група.

Още 3,9 млн. души, или 3,4%, са преминали от икономическа неактивност към безработица.

Статистиката обхваща хората на възраст 15 - 74 години и е изготвена въз основа на европейското Наблюдение на работната сила. Процентите показват как се е променил трудовият статус на хората между първото и второто тримесечие на 2026 г.

Автор: Маргарита Костадинова
Източник: Евростат    
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