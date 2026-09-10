Огромен пожар на кораб в Китай, десетки загинали

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Д вайсет и пет души загинаха днес след пожар на борда на чуждестранен товарен кораб, който е бил на ремонт в държавна корабостроителница в източния китайски град Циндао, съобщава "Ройтерс".

Пожарът е избухнал около 11:15 ч. местно време (06:15 ч. българско време) в корабостроителницата "Циндао Бейхай" по време на ремонтни работи и инспекция, посочва "Синхуа". На борда са се намирали общо 42-ма души, от които 12 бяха евакуирани невредими, а петима пострадаха и бяха настанени в болница.

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Пожарът е изгасен в ранния следобед, съобщиха държавни медии.

На кадри от мястото на инцидента, публикувани от "Сихуа", се вижда, че въпросният товарен кораб е "Оушън Мелъди". Според системата за проследяване на морското движение LSEG става дума за 20-годишен товарен кораб, плаващ под либерийски флаг, управляван от компанията "Юйянкунпън Шанхай", със собственик "Хуейли шипинг".

Корабът е пристигнал в корабостроителницата в Циндао на 31 август, сочат данни на LSEG.

По-рано китайският президент Си Цзинпин призова за ускоряване на издирвателните и спасителните действия, бързо разследване и предприемане на мерки за търсене на отговорност, съобщи Синхуа.

Корабостроителницата е под контрола на държавната корпорация "Чайна Стейт Шипбилдинг Корпорейшън" (CSSC), която е сред най-големите корабостроителни компании в света.

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CSSC се определя като основния корабостроител на китайския военноморски флот и най-големия проектант и производител на кораби и оборудване за морски съоръжения в страната. В обява за набиране на служители от 2022 г., публикувана на уебсайта на подразделението на CSSC в Циндао се посочва, че корабостроителницата има годишен капацитет да строи кораби, превозващи общо до 3 милиона тона товари, и да ремонтира 212 плавателни съда.