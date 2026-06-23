25 години по-късно: Смъртоносният прах от 11 септември продължава да взема жертви и днес

В годините след опустошителните терористични атаки от 11 септември 2001 г., десетки хиляди оцелели, граждани и спасители бяха диагностицирани с онкологични и тежки респираторни заболявания. Всички те са причинени от продължителното излагане на опасни токсини сред отломките на Кота Нула (Ground Zero) в Ню Йорк.

На 11 септември 2001 г. терористите от групировката „Ал Кайда“ извършиха най-смъртоносната координирана атака в световната история. От пътниците в самолетите и служителите в офисите до пожарникарите и полицаите – хиляди невинни животи бяха отнети за броени часове. Но колко точно хора загинаха в действителност?

Да се определи реалният брой на жертвите се оказва изключително трудно предизвикателство. Въпреки че официалната статистика сочи 2977 загинали (без да се броят 19-те терористи), експертите смятат, че това число е силно подценено. Пълното и заличаващо разрушение на Световния търговски център, както и вероятното присъствие на нерегистрирани и недокументирани работници в сградите, хвърлят сериозна сянка на съмнение върху крайната цифра.

Нещо повече – през последните две десетилетия хиляди хора починаха от рак и други хронични заболявания, отключени от отровния коктейл в праха на кота Ground Zero. Днес броят на тези закъснели смъртни случаи вече надвишава броя на преките жертви от самия ден на атаките. Истинският брой на загиналите заради 11 септември може никога да не бъде напълно узаконен, което добавя още един мрачен пласт към най-ужасния ден в съвременната история на Америка.

Хронологията на терора

Най-кошмарното утро за САЩ започна малко след 8:00 часа сутринта във вторник, 11 септември 2001 г. В 8:19 ч. стюардесата Бети Ан Онг успя да предупреди наземния контрол, че на борда на Полет 11 на American Airlines се извършва отвличане. „Мисля, че ни отвличат“, сподели тя в драматичен, записан и до днес телефонен разговор.

Терористите обаче действаха на няколко фронта едновременно. Те успяха да поемат контрола над общо четири пътнически самолета: Полет 11 и Полет 77 на American Airlines, както и Полет 175 и Полет 93 на United Airlines. Всички 19 похитители бяха свързани с радикалното ислямистко ядро на „Ал Кайда“, планирайки удар право в сърцето на американската икономическа, военна и политическа мощ.

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В 8:46 ч. Полет 11 се разби в Северната кула на Световния търговски център, забивайки се между 93-тия и 99-ия етаж.

В 9:03 ч. Полет 175 разцепи Южната кула, унищожавайки етажите от 77 до 85.

Всички хора на борда на двата самолета загинаха на мига, както и по-голямата част от служителите на засегнатите нива. Стотици други останаха в капан на по-горните етажи на небостъргачите без абсолютно никакъв шанс за евакуация.

В 9:37 ч. Полет 77 се вряза директно в сградата на Пентагона във Вашингтон.

По-малко от половин час по-късно Южната кула в Ню Йорк се срути с тътен, погребвайки под тонове стомана и бетон всички останали вътре, включително стотици пожарникари и полицаи, които самоотвержено се бяха втурнали нагоре по стълбите.

Последният отвлечен самолет – Полет 93, по всяка вероятност е имал за цел сградата на Капитолия. Пътниците на борда обаче проявиха нечуван героизъм, организираха бунт и надвиха похитителите. Самолетът се разби в безлюдно поле край Шанксвил, Пенсилвания, в 10:03 ч. Първоначалният ужас на това утро приключи в 10:28 ч., когато падна и Северната кула на Търговския център.

Какво казва официалната статистика?

Поради множеството локации на атаките, на американските власти им отне месеци да изчислят първоначалния брой на жертвите.

В Пентагона, благодарение на строгите мерки за сигурност и ведомостта на служителите, идентификацията бе по-бърза. Там на земята загинаха 125 души, сред които 55 военнослужещи. В самия самолет смъртта си намериха 53 пътници и 6-членен екипаж.

Полетният манифест на Полет 93 край Шанксвил потвърди смъртта на 7 души екипаж и 33 пътници, сред които лидерите на съпротивата на борда – Тод Биймър, Марк Бингам, Джереми Глик и Том Бърнет.

При първия сблъсък в Ню Йорк (Полет 11) загинаха 76 пътници и 11 членове на екипажа. Във втория самолет (Полет 175) се угаснаха животите на още 51 пътници и 9 души екипаж, включително и на най-малката жертва на 11 септември – едва 2-годишната Кристин Лий Хансън.

Под руините на Кулите близнаци смъртта си намериха около 2600 души. По-голямата част бяха цивилни граждани, но черният списък включва и 343 пожарникари, както и 71 служители на полицията и съдебната охрана.

Източник: Getty Images

Защо истинското число никога няма да бъде точно?

Изчисляването на реалния брой на загиналите в Ню Йорк остава отворена рана. Пълното и масивно заличаване на Световния търговски център, придружено от последвалите пожари с невиждана температурна мощ, буквално изпепели стотици тела.

Според официални доклади на съдебните медици от 2025 г., разследващите са успели да открият общо 21 905 частични човешки останки, много от които – миниатюрни фрагменти от кости. Дори четвърт век след трагедията, останките на над 1100 известни жертви все още не са официално идентифицирани.

Усилията за свързване на тези костни фрагменти с конкретни имена продължават, но процесите са изключително усложнени. Използваната вода при гасенето, реактивното и дизелово гориво, слънчевата светлина, мухълът, бактериите и тежките промишлени химикали в основите на сградите на практика са унищожили голяма част от ДНК материала в пробите.

Друг голям проблем е присъствието на нелегални имигранти и недокументирани работници (чистачи, помощен персонал в ресторантите и поддръжката), които са се намирали в кулите по време на сблъсъците. Тъй като те не са фигурирали в официалните трудови досиета и често не са имали близки в страната, които да ги обявят за издирване, техният брой остава извън официалната статистика.

Втората вълна: Токсичното наследство на Ground Zero

Ужасът на 11 септември не приключи през 2001 г. Десетки хиляди хора, които участваха в разчистването на отломките или живееха в Южен Манхатън, дишаха в продължение на месеци въздух, наситен с азбест, фибростъкло, олово, живак и тежки метали.

По данни на Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC), в специално създадената Здравна програма на Световния търговски център са регистрирани над 120 000 души, които получават безплатна медицинска помощ заради усложнения, настъпили след срутването на кулите. Към края на 2023 г. официално е потвърдено, че най-малко 6781 от тези регистрирани лица вече са починали от агресивни форми на рак или необратими белодробни заболявания.

Така реалната цена на атентатите се оказва много по-висока от първоначалните 2977 жертви. Зад тези цифри стоят реални човешки съдби, брутално прекършени в едно септемврийско утро – от невръстното дете, мечтаещо за Дисниленд, до финансовата компания „Кантор Фицджералд“, която загуби 658 свои служители само за няколко часа. Животът на всички тях бе трагично изтрит, но последиците продължават да тежат на плещите на Америка.