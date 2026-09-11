Голям пожар в Димовци, горят къщи, активират BG-Alert

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А ктивират системата BG-Alert за територията на гурковското село Димовци заради пожара, който гори на територията на населеното място. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигнал за пламъците е подаден в 12:51 часа. По първоначални данни горят дворни места и постройки – жилищни и спомагателни, като огънят е тръгнал и към близката гора. В момента на терен има седем екипа на пожарната. Очаква се в гасителните действия да се включи и хеликоптер. На място помагат и екипи на община Гурково.

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Кметът на община Гурково Кънчо Папазов съобщи, че пламъците са обхванали както земеделски площи, така и къщи в населеното място.

„За съжаление, едната част от къщите вече са потърпевши“, каза той.

По думите му на този етап няма данни за пострадали хора. Екипи на полицията са преминали по домовете в селото и са извели хората още в първите минути след възникването на пожара. Организацията на място е добра, но огънят е силен и се разраства.

Кметът призова собствениците в Димовци да се отзоват незабавно и да пристигнат на място, за да могат при необходимост да осигурят достъп до имотите си.

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Папазов отправи и призив към фирми и организации в района на община Гурково, които разполагат с водоноски или по-големи съдове за вода, да се включат в гасенето. По думите му именно подаването на вода в района би подпомогнало пожарните екипи да работят по-пълноценно.

На този етап няма необходимост от привличане на доброволци, посочи Папазов.