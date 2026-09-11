Филми за всеки вкус и настроение през септември с видео каталога Arena Play UP от Vivacom

П рез септември потребителите на Vivacom могат да открият специална селекция филмово и развлекателно съдържание в Arena Play UP – видео каталогът, който надгражда Arena Play. Каталогът предлага свят от истории, които ще развълнуват и вдъхновят – от лимитирани сериали и незабравими кино хитове до забавление за най-малките и качествена документалистика за най-любознателните.

Всичко това е достъпно по всяко време – у дома или в движение, на всяко устройство, съвместимо с EON. Arena Play UP предлага пълен достъп до съдържанието от филмовите канали на Vivacom в HD качество, без реклами и с 90% съдържание дублирано на български.

Сред акцентите през септември е драмата „Невъзможното“ (The Impossiblе), базирана на истинската история на семейство, попаднало в едно от най-разрушителните природни бедствия на съвремието – цунамито в Югоизточна Азия през 2004 г. Във филма участват Наоми Уотс, Юън Макгрегър и Том Холанд.

Любителите на фантастиката и приключенията могат да се отправят към мистериозния „Тайната на скрития град“ (City of Ember), в който двама тийнейджъри се опитват да разкрият тайната на подземния град Ембър и да спасят жителите му, преди светлините да угаснат завинаги. В каталога е включен и екшън трилърът „Кръв за кръв” (Dead Man Down) с Колин Фарел, Нуми Рапас и Терънс Хауърд, който съчетава криминална интрига, отмъщение и динамично действие.

За почитателите на романтичните истории септември предлага „Закони на привличането“ (Laws of Attraction) с Пиърс Броснан и Джулиан Мур – романтична комедия за двама конкурентни бракоразводни адвокати, които се оказват от противоположни страни на съдебната зала. Сред по-силните драматични заглавия е и носителят на „Оскар“ „Четецът“ (The Reader) с Кейт Уинслет и Ралф Файнс – история за тайна любов, чиито последици се разкриват години по-късно на фона на събитията от Втората световна война.

Arena Play UP се предлага като допълнителен пакет за клиентите на EON LIGHT и EON FULL, а абонатите на EON PREMIUM получават достъп до каталога без допълнително заплащане.

Активирай Arena Play UP бързо и лесно през приложението My Vivacom до 30.09.2026 на промоционална цена от 1,00 евро за всеки 30 дни за период от 24 месеца, след което стандартната цена е 2,91 евро за 30 дни.