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Ще стане ли Украйна новото икономическо чудо на Европа?

Украйна може да стане един от най-динамично развиващите се инвестиционни пазари в света и може да се превърне в новото икономическо чудо на Европа

11 септември 2026, 15:49
Ще стане ли Украйна новото икономическо чудо на Европа?
Източник: iStock

У крайна може да стане един от най-динамично развиващите се инвестиционни пазари в света и може да се превърне в новото икономическо чудо на Европа: реалистична ли е тази прогноза, пише Deutsche Welle.

Украйна може да стане един от най-динамично развиващите се инвестиционни пазари в света и може да се превърне в новото "икономическо чудо" на Европа, ако бъдат проведени реформите, необходими за присъединяването към Европейския съюз. Такава прогноза направи еврокомисарката по въпросите на разширяването Марта Кос по време на форум в Брюксел, посветен на икономическите предимства от разширяването на ЕС.

Кос прави сравнение между сегашния етап на разширяването и края на 1990-те години, когато страните от Централна и Източна Европа, включително нейната родина Словения, се подготвяха за присъединяване към ЕС. Последвалите години тя определя като "забележителна история на икономически успех". Според нея много от тези страни са утроили размера на икономиките си през двете десетилетия на членство в ЕС.

Сходен потенциал еврокомисарката вижда и сред сегашните кандидати, а осносно Украйна Кос смята, че ако се проведат необходимите реформи, страната ще бъде в състояние да осигури работни места, икономически ръст и дългосрочна стабилност за Европа като цяло. Още отсега Украйна се е превърнала в "мотор на иновациите", отбелязва още еврокомисарката.

Интеграция още преди членството в ЕС

Кос все пак подчертава, че икономическият ефект от еврочленството не се проявява автоматично - особено значение в този процес имат реформите, които осигуряват върховенството на закона. Правната сигурност е необходима и за инвестициите - бизнесът трябва да е уверен не съм във възможностите да реализира печалби, но и в това, че неговите инвестиции са защитени и че може да разчита на равноправно третиране в съда.

Едновременно с това Еврокомисията се застъпва за по-активна постепенна интеграция на страните кандидатки още преди формалното им приемане в Общността. Тук става дума за адаптация не само към единния европейски пазар, но и за стратегически сфери като енергетиката, транспорта, дигитализацията, изкуствения интелект и отбраната.

Като пример Кос посочва сключеното през юли партньорство с Украйна в отбранителната промишленост. По нейните думи то вече интегрира украинската отбранителна промишленост в европейското производство и системата за обществени поръчки. Според еврокомисарката тази постепенна интеграция не бива да се превръща в подмяна на пълноправното членство, но ако пътят на дадена страна кандидатка към ЕС продължава много години, Брюксел не може просто да чака със скръстени ръце.

Кос обръща внимание и на това: Евросъюзът трябва да действа по-бързо от своите геополитически конкуренти и отрано да укрепва позициите си в страните кандидатки. Според нея външни играчи използват различни стратегии, за да увеличават влиянието си в тези страни.

Русия се опитва да блокира разширяването на ЕС

Русия и Китай например действат в това отношение по различен начин. Русия се опитва да провали процеса на разширяване и да не допусне нови присъединявания. Примерът тук е Черна гора, където по думите на Кос още с обявяването на началото на подготовката за членство в ЕС кибератаките и дезинформацията са нараснали значително.

Пекин има друга стратегия. Според Кос Китай се "вклинява" в страните кандидатки: китайски компании навлизат на техните пазари, разчитайки, че след присъединяването към ЕС автоматично ще се окажат в единния европейски пазар.

Същевременно Кос признава, че пречки пред разширяването възникват и в самия ЕС - например когато отделни страни блокират еврочленството на други.

На същия форум директорката на МВФ Кристалина Георгиева бе запитана от ДВ дали според нея е възможно Украйна да се превърне в икономическо чудо след присъединяването си към ЕС, като се имат предвид днешното състояние на украинската икономика и корупционните скандали на високо равнище.

Към момента Георгиева не се наема да дава конкретна икономическа прогноза за Украйна, а вместо това се съсредоточава върху самото присъединяване на Украйна към ЕС. Реалистична ли е тази перспектива? Да, смята шефката на МВФ. По думите ѝ руската агресия е демонстрирала невероятната решителност на Украйна да преодолява предизвикателства от такъв мащаб, какъвто преди войната не е било възможно да си представим. Според Георгиева тази решителност се проявява и в провеждането на реформите, необходими за подготовката на Украйна за ЕС.

Защо Георгиева вярва в европейското бъдеще на Украйна

Като основна причина за своя оптимизъм Георгиева посочва самите украинци. "Най-важният фактор за нашата увереност, че Украйна ще изпълни изискванията, е народът на Украйна", казва шефката на МВФ. Тя определя решимостта на украинците да станат част от Европа като най-силната, която е виждала - дори по-силна от тази, която е наблюдавала в родината си България.

Кристалина Георгиева не подминава и проблема с корупцията. "Нека не забравяме това, което знаем от Югославия - войната създава благоприятна среда за корупция", казва Георгиева. Според нея обаче украинците се борят с този проблем: "Това не е лесно и не винаги е успешно. Но те се борят с него".

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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