Свят

25 години след 11 септември: Денят, в който светът се срути

Днес живеем в свят, завинаги преобразен от новите мерки за сигурност, но същевременно дълбоко разделен - разкъсван между хронологичните си натрупвания, политическите си противопоставяния и личните реалности на хората.

Стела Христова Стела Христова

11 септември 2026, 06:33
25 години след 11 септември: Денят, в който светът се срути
Източник: Getty Images

К огато самолетите се разбиха и сградите паднаха в онази слънчева септемврийска сутрин преди точно 25 години, ударните вълни от ужас и скръб отидоха далеч отвъд центъра на Ню Йорк, селските райони на Западна Пенсилвания и точно извън Вашингтон. Те се разпространиха през всяка част на Съединените щати, в големи и малки общности, разкъсвайки чувството за сигурност на американците и тяхното място в света. Сърцата бяха разбити в цялата страна, не само на тези, които загубиха своите близки, но и на непознати, които скърбяха за тях, а атаките от 11 септември не оставиха никого незасегнат в нежелан момент на ужасяваща заедност. Четвърт век по-късно, последиците остават - в свят, завинаги преобразен от мерки за сигурност, но и дълбоко разделен от хронологични, политически и лични реалности.

  • Анатомията на една трагедия: От геополитическия хаос до наземния ад

Нищо от това, което се случи на 11 септември 2001 г., не беше неизбежно, нито се роди в нищото. За да разберем напълно този ден, трябва да се върнем десетилетия назад. Историята започва през декември 1979 г., когато съветските танкове нахлуват в Афганистан. Търсейки възможност да обезкърви Съветския съюз, Вашингтон - чрез ЦРУ и в сътрудничество с Пакистан и Саудитска Арабия - започва да финансира афганистанските бойци от съпротивата, известни как муджахидини.

Тази война привлече хиляди доброволци от мюсюлманския свят, сред които и младият саудитски милионер Осама бин Ладен. След изтеглянето на Съветите през 1989 г. и последвалия хаос, от руините се появиха талибаните, а Бин Ладен превърна своята логистична мрежа „Ал Кайда“ в глобална терористична организация. Войната в Персийския залив през 1991 г. и разполагането на американски войски на саудитска земя подхраниха идеологическата омраза на Бин Ладен срещу Запада.

Източник: Getty Images

През 90-те години предупредителните знаци се натрупваха: атентатът срещу Световния търговски център през 1993 г., осуетеният заговор „Боджинка“, кървавите атентати срещу американските посолства в Кения и Танзания през 1998 г. и атаката срещу разрушителя USS Cole през 2000 г. Бюрократичните бариери и раздробността между ЦРУ и ФБР обаче попречиха на американската разузнавателна общност да сглоби пъзела навреме.

На 11 септември 2001 г. 19 похитители отнеха живота на 2 977 жертви на трите места. Сред тях бяха 343 пожарникари и 71 служители на реда в Ню Йорк, загинали в опит да спасят други. През изминалите 25 години излагането на токсични отломки на Ground Zero доведе до над 9 000 допълнителни смъртни случая от свързани заболявания - бройка, надхвърляща неколкократно първоначалния брой на жертвите.

  • Различните мрежи на паметта и сблъсъкът на поколенията

Днес, четвърт век по-късно, времето неизбежно променя начина, по който обществото възприема събитието. За десетки милиони млади американци 11 септември е просто глава от учебника по история, нареждаща се до Пърл Харбър или Гражданската война.

„Едно и също събитие е напълно различно в зависимост от вашата мрежа“, обяснява Даниел Олдрич, професор в Североизточния университет. Тези мрежи включват тези, които са загубили близки; пожарникарите и спасителите; онези, подтикнати да се присъединят към армията; но и цели общности, които се събудиха в свят на подозрение и омраза.

Историята на Джена Макпартланд от Кънектикът илюстрира този сложен гоблен. Нейният първи съпруг, Ариел Джейкъбс, загива в Кулите близнаци, докато тя е бременна с първото им дете – Габриел. Днес, 25 години по-късно, семейството ѝ включва деца от следващи бракове, за които 11 септември е част от семейния ДНК, макар да го изживяват по различен начин. „Средният ми син написа есето си за кандидатстване в колеж за това как е дете на семейство от 11 септември, но не и детето от 11 септември“, споделя тя.

За по-младата генерация, родена след 2001 г., събитието изглежда далечно, но техният собствен ценностен и емоционален ориентир за повратна точка в живота се превърна друго сеизмично събитие - пандемията от COVID-19. „Пандемията разтърси толкова много животи... Беше най-близкото усещане до това светът ми да се промени за една нощ“, казва 21-годишната Вида Лашгари.

В същото време за мюсюлманските и арабските общности, както и за сикхите в САЩ, последиците от 11 септември донесоха години на расово профилиране, засилено наблюдение и ксенофобия. Атентатите промениха самосъзнанието на цели поколения, които трябваше постоянно да защитават и обясняват своята идентичност.

Източник: Getty Images
  • „Умирахме с всеки дъх“: Новият скандал с укритите токсини

Точно когато страната се подготвя да почете паметта на жертвите, Ню Йорк бе разтърсен от грандиозен разкриващ скандал. Публикуването на над 170 000 страници неразкривани досега вътрешни документи от администрацията на кмета Зохран Мамдани показва, че градските власти в Ню Йорк са знаели за опустошителните рискове от излагането на токсичен въздух и азбест на Ground Zero, но съзнателно са спестили истината от обществеността и спасителите.

Синдикатите на пожарникарите от FDNY реагираха с гняв и отчаяние на документите, които потвърждават техните отдавнашни подозрения. Според данните, най-малко 453 пожарникари са починали през изминалите години от заболявания, свързани със Световния търговски център – бройка, която вече драстично надхвърля онези 343 герои, загинали в самия ден на атентатите. Общо над 12 000 членове на синдиката са диагностицирани с поне едно заболяване, свързано с 11 септември.

„Умирахме с всеки дъх“, заяви лейтенант Джеймс Броси, президент на Асоциацията на униформените пожарникари, който лично е бил на Ground Zero. „Градът го знаеше. Ужасяващо е, че ни направиха това... Беше пълна лъжа, но въпреки това те не спряха да правят съобщения за обществена безопасност по ефира.“

  • Равносметката: Оръжия, външна политика и ерозия на сигурността

Решенията, взети от Вашингтон след атаките, преначертаха глобалната карта. Инвазията в Афганистан се превърна в най-дългата война в американската история, приключила през 2021 г. с драматичното завръщане на талибаните на власт - кръгов развой, който и до днес кара мнозина да се питат каква беше цената на тези две десетилетия. Войната в Ирак през 2003 г., основана на грешни предпоставки за оръжия за масово унищожение, дестабилизира целия Близки изток и доведе до възхода на ИДИЛ.

Вътре в страната бяха създадени Министерството на вътрешната сигурност (DHS) и Администрацията за сигурност на транспорта (TSA), а Законът „ПАТРИОТ“ драматично разшири правомощията за наблюдение.

Днес, според ново проучване на CBS News по повод 25-годишнината, повечето американци смятат, че „войната срещу тероризма“ е била поне донякъде успешна и е направила страната по-безопасна. Но цената е известна: обществото отчита повече сигурност за сметка на по-малко лично пространство и най-вече - срив в националното единство. За разлика от октомври 2001 г., когато рейтингът на президент Джордж У. Буш достигна историческите 90%, днес политическото разделение в САЩ е по-дълбоко от всякога.

  • Тревожният сигнал: Завръщане към самодоволството?

Въпреки че 25 години по-късно „Ал Кайда“ е военно разбита, а Осама бин Ладен - мъртъв, водещи експерти по сигурността бият тревога. В доклад пред Конгреса Брус Хофман, експерт по тероризъм от университета „Джорджтаун“, предупреждава, че архитектурата за борба с тероризма, изградена с толкова усилия след 2001 г., в момента бързо ерозира.

Причините са комплексни: съкращения на бюджета, загуба на опитен персонал и пренасочване на ресурсите към геополитическото съперничество с Русия и Китай. Допълнително напрежение оказва и пренасочването на федерални ресурси към борбата с мексиканските наркокартели и вътрешнополитическото противопоставяне.

11 септември 2001 година, когато бе атакувано сърцето на Америка
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11 септември
11 септември
11 септември
11 септември

„Това пресъздава същите условия на недостиг на ресурси и институционално пренебрегване, които предшестваха атаките през 2001 г.“, заявява Хофман.

25 години след като димът над Ground Zero се разсея, светът продължава да живее в сянката на онзи септемврийски ден. Урокът от 11 септември остава непроменен, но все по-често забравян: че географската изолация и военната мощ не са абсолютна гаранция срещу омразата и че цената на самодоволството винаги се плаща с човешки живот.

Автор: Стела Христова
Източник: АР, CBS News, The Guardian    
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