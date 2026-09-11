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Историята, която туристите не знаят: Как бедността спаси домовете на Санторини от пълно унищожение?

11 септември 2026, 15:54
Историята, която туристите не знаят: Как бедността спаси домовете на Санторини от пълно унищожение?
Източник: iStock

К огато мислим за Санторини, пред очите ни веднага изникват луксозните бутикови хотели с басейни, които се намират по ръба на калдерата. Малцина обаче знаят, че тези уникални постройки са създадени от крайна бедност, суров климат и опустошителни земетресения. Това са традиционните подземни домове на острова, известни като ипоскафа.

През XIX век обществото на Санторини е било строго разделено. Богатите търговци и капитани са строели масивни каменни къщи на най-високите места. За бедните моряци и рибари обаче строителните материали като дърво и камък са били недостижим лукс. За да си осигурят подслон, те започват да копаят домовете си директно в меката вулканична скала. С обикновени ръчни инструменти те издълбавали дълги и тесни тунели, които навлизали дълбоко в земята.

Ипоскафа са забележителен пример за умно и практично строителство. Вулканичната скала действа като естествен климатик и поддържа постоянна температура от около 20 градуса през цялата година. Таваните са изграждани под формата на свод, за да разпределят тежестта на скалата отгоре и да държат конструкцията здрава без нужда от носещи греди. Тъй като на острова липсва питейна вода, под пода на всеки подземен дом се издълбавал специален резервоар, в който се събирала и филтрирала дъждовната вода от покривите.

Истинското изпитание за тези необичайни къщи идва на 9 юли 1956 г., когато Санторини е ударен от опустошително земетресение. Големите и скъпи надземни сгради на богатите се срутват почти напълно. За изненада на всички, вкопаните в скалата пещерни домове оцеляват. Тяхната заоблена форма и директната им връзка с планината поемат сеизмичния трус и спасяват хората вътре. След бедствието много от тези домове остават изоставени за десетилетия. Днес обаче архитектурното им наследство е преоткрито и те са превърнати в едни от най-скъпите и желани бутикови хотели в света.

Санторини продължава да бъде остров на невероятните контрасти, където суровата история среща вечната красота. С Шампиона си само на крачка от това да се разходиш по белите улички, да откриеш тези древни тайни и да усетиш истинската магия на острова.

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