Забраниха достъпа до 5 имота в Баба Алино

З абраниха достъпа до пет сгради в местността Баба Алино.

Варна ограничава достъпа до незаконните строежи в „Баба Алино“

Днес на терен служители на Община Варна запечатаха имотите. Действията са извършени съгласно заповед на кмета на Община Варна, издадена още на 01.09.2025 г.

При извършените неколкократни проверки от служители на Община Варна и на „Общинска полиция“, е констатирано, че в сградите не живеят хора.

Община Варна издава още две заповеди за събаряне на сгради в "Баба Алино"

Община Варна и „Общинска полиция“ ще осъществяват текущ контрол да не се нарушава забраната.