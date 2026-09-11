Финален поглед към Кулите близнаци: Уникални кадри от нощта преди 11 септември (ВИДЕО)

Разкриха какво са направили пилотите преди фаталния сблъсък на пистата в Маями

Разкриха подробности за самолета на Зеленски, който едва не се сблъска с дрон над Молдова

Тръмп взриви конгреса на републиканците: Всеки американец ще получи по $5000, ако спечелим изборите през ноември

„Това беше година на изпитания от Бога... Стига вече!“: Изповедта и животът на Йоргос Мазонакис

Д нес се навършва точно четвърт век от 11 септември 2001 година - денят, който преначерта историята и промени съвременния свят завинаги. Но малко преди световната геополитика да се пречупи, Ню Йорк изживяваше своята последна тиха, спокойна и нищо неподозираща нощ.

Денят, който промени света

Уникални архивни кадри от късната емисия новини Eyewitness News на местната телевизия WABC улавят този последен поглед към Кулите близнаци - окъпани в светлините на нощен Манхатън, издигащи се гордо в небето, изглеждащи вечни и незастрашени.

Архивното видео, заснето в ранните часове на фаталния вторник, е излъчено с закъснение заради традиционния късен мач от Американската футболна лига (Monday Night Football). То улавя последните часове на един свят, който след броени минути щеше да изчезне.

25 години след 11 септември: Денят, в който светът се срути

Водещите съобщават за завръщането на баскетболната легенда Майкъл Джордан, за разтърсващ купон на гимназисти и за спортните шансове на "Ню Йорк Джайънтс". В кадрите се виждат светлините на Световния търговски център, а синоптикът Сам Чампиън завършва прогнозата си за идващия вторник с думи, които днес звучат с вледеняваща ирония:

„Слънчево и приятно време“.

И наистина - утрото на 11 септември изгрява с безоблачно синьо небе над Манхатън. Небе, срещу което за последно се очертават силуетите на двете емблематични кули, преди да бъдат обвити в огън, дим и прах.

25 години по-късно: Смъртоносният прах от 11 септември продължава да взема жертви и днес

Контрастът между спокойствието и катастрофата

Само няколко часа след тази емисия, в 08:46 ч. сутринта, полет 11 на American Airlines се врязва в Северната кула. В 09:03 ч. целият свят вече гледа в реално време как вторият самолет удари Южната кула.

2977 имена, които няма да бъдат забравени - Америка отбелязва годишнината от 11 септември

Символите на американската икономическа мощ, които само преди часове светеха спокойно в нощното небе на Ню Йорк, рухнаха за секунди. Заедно с тях в праха изчезнаха 2977 човешки живота - включително 343 пожарникари и 71 полицаи, които се втурнаха към сградите в опит да спасят блокираните вътре.

Днес, 25 години по-късно, тези архивни кадри от нощта преди атентата имат силата на исторически документ. Те не просто показват архитектурните гиганти, които вече ги няма, а припомнят за онази последна граница между нормалния живот и момента, в който всичко се срутва завинаги.