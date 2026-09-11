Изненадваща сделка между САЩ и Аржентина: Тръмп продава хеликоптери след сблъсъка с Лондон

Д ържавният департамент на САЩ обяви сделка за продажбата на четири хеликоптера UH-60L „Блек Хоук“ (Black Hawk) и свързано с тях оборудване на Аржентина на стойност 140 милиона долара.

Питър Ламелас, посланик на САЩ в Аржентина, обяви продажбата в социалната мрежа X, като написа: „Аржентина ще получи реновирани хеликоптери „Блек Хоук“ на етапи, започвайки с четири единици, за укрепване на отбраната и реагиране при извънредни ситуации. Това не е просто оборудване - това е помощ, която пристига навреме и спасява животи. Продължаваме да работим заедно с Аржентина за изграждането на по-силна и по-сигурна страна“.

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В придружаващо изявление на Държавния департамент се обяснява: „Предложената продажба ще подкрепи целите на външната политика и сигурността на Съединените щати, подобрявайки сигурността на основен съюзник извън НАТО, който е сила за политическа стабилност и икономически прогрес в Южна Америка. Тя ще подобри способността на Аржентина да се справя с настоящи и бъдещи заплахи, осигурявайки допълнителен капацитет за охрана на границите, борба с транснационалната престъпност и хуманитарна помощ при бедствия“.

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В изявлението се допълва, че сделката „няма да промени основния военен баланс в региона“ и няма да има „неблагоприятно въздействие върху боеспособността на САЩ“.

Хеликоптерите ще бъдат доставени от Sikorsky, дъщерно дружество на Lockheed Martin, което произвежда и президентските хеликоптери Marine One за Белия дом.

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Обтегнати отношения с Лондон

Сделката може да предизвика изненада, като се има предвид, че наскоро Тръмп загатна, че няма да подкрепи Обединеното кралство в евентуален спорове за суверенитета с Аржентина за Фолкландските острови. Двете страни водиха 74-дневна война за архипелага през 1982 г.

„Вашата страна не беше там, за да ми помогне“, недоволстваше той пред GB News, оплаквайки се, че Великобритания не се е присъединила към американско-израелските удари срещу Иран по-рано тази година.

Атаките на Тръмп срещу Техеран доведоха до близо седеммесечна война, която той не успява да прекрати и която тласна нагоре световните цени на петрола.

Близките връзки с Хавиер Милей

Американският президент поддържа близки приятелски отношения с президента на Аржентина Хавиер Милей - радикален либертарианец. Милей вече посети Белия дом и говори на Конференцията за консервативно политическо действие (CPAC).

През октомври 2025 г., когато Милей беше изправен пред трудни междинни избори, администрацията на Тръмп се намеси, за да подкрепи сриващата се аржентинска валута. Вашингтон изкупи песо и договори кредитен суап за 20 милиарда долара с централната банка на страната, който бе възстановен през януари, според финансовия министър Скот Бесент.

Тръмп също така лансира идеята за внос на аржентинско говеждо месо, за да понижи вътрешните цени в САЩ, като наскоро заяви, че е осигурил 300 000 метрични тона месо - ход, който предизвика недоволство сред американските животновъди и сенатори от републиканската партия в аграрните щати.