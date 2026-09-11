От България към външните пазари: как се прави бизнес отвъд границата

У спешният бизнес в България не е автоматично успешен бизнес в Германия, Румъния или Великобритания.

Клиентът е различен, конкуренцията също, както и цената, която пазарът е готов да плати. А предимства като познат бранд, контакти и добро разбиране на местната среда често изчезват веднага след преминаването на границата.

Затова излизането на международен пазар не започва с превод на сайта. То започва с доказателство, че на конкретния пазар има реална нужда от това, което компанията предлага, и че тя може да я реши по начин, който е конкурентен спрямо местните алтернативи.

Не започвай от държавата. Започни от причината да бъдеш там.

Изборът на нов пазар често започва от макро показатели - размер, покупателна способност, темп на растеж. Те обаче показват само къде има потенциал, не къде има реална възможност за конкретния бизнес. По-силен сигнал е вече съществуващо търсене - клиенти, които искат продукта и извън България, повтаряща се нужда или пазар, в който компанията вече вижда конкретен проблем, който може да реши.

Добър пример за това е euShipments. Днес компанията има международно присъствие, а през 2025 г. Austrian Post придоби 70% от бизнеса за около 55 млн. евро. Първата им стъпка навън обаче идва много по-рано и от съвсем конкретен сигнал - български клиенти започват да търсят по-надеждни доставки до Румъния. Екипът намира местен логистичен партньор и изгражда първия си трансграничен маршрут, а по-късно разширяването към други пазари също следва нуждите на клиентите.

Зад решението за нов пазар трябва да има проверима причина и конкретен клиентски проблем, а не просто усещането, че „е време да излезем навън“.

Не бъркай потенциал с доказано търсене

Преди сериозна инвестиция има смисъл пазарът да бъде тестван с възможно най-малък риск - чрез пилот, няколко плащащи клиента, локален партньор или директни продажби от България.

При euShipments първите e-commerce клиенти се оказват толкова силен сигнал, че променят посоката на бизнеса. В определен момент пет такива клиенти генерират повече пратки от всички останали, взети заедно.

Това е разликата между интерес и реална валидация.

Приеми, че част от работещото у дома няма да работи навън

В България компанията може да разчита на разпознаваем бранд, препоръки и лични контакти. На нов пазар тези предимства започват от нула.

В нов пазар не се тества само дали продуктът е релевантен, а дали целият бизнес модел може да работи при различни условия. Каналите за продажба, ценовата чувствителност, очакванията за обслужване и нивото на доверие към нов бранд често са различни, а местните регулации могат да променят и самия начин, по който услугата се предлага. Затова успешната експанзия не е просто копиране на работещия модел от България, а запазване на силното ядро на бизнеса и адаптиране на всичко, което зависи от местния контекст.

При euShipments например една технологична инфраструктура свързва множество държави, а изпълнението разчита на локални логистични оператори.

Избери модел, който може да се изплаща

Начинът, по който компанията влиза на нов пазар, определя не само колко бързо може да расте, а и колко ще ѝ струва този растеж. Директните продажби дават повече контрол, местният партньор може да осигури по-бърз достъп до клиенти и знания, а собствен екип или придобиване дават по-силно присъствие, но изискват значително повече ресурс.

Затова изборът не трябва да се прави само според това кой модел изглежда най-бърз. Всеки нов посредник, офис или екип добавя разходи, а транспортът, маркетингът, комисионите, данъците и по-високата цена за привличане на клиенти могат да направят пазар с растящи продажби нерентабилен.

Успешната експанзия не е просто да продаваш повече навън, а да намериш начин да растеш, при който контролът, скоростта и разходите оставят работещ бизнес и след първите продажби. С мащаба този модел неизбежно променя и самата компания - процесите, екипа и управлението трябва да могат да поддържат растежа, без той да изяжда стойността, която създава.

Границата е лесната част

Днес е по-лесно от всякога да рекламираш, продаваш или намираш партньори в друга държава. Това обаче още не означава, че имаш международен бизнес.

Такъв започва да се появява, когато компанията разбере защо има място на конкретния пазар, докаже, че клиентите я искат там, и изгради модел, който работи и без предимствата ѝ у дома.

Кошер е най-голямото бизнес събитие в България, насочено към хора, които искат да направят следваща реална стъпка в предприемачеството, бизнеса и кариерата си.

Ако развиваш компания и гледаш към нови пазари, на Кошер ще можеш да срещнеш хора с реален опит в международния растеж и да обсъдиш конкретните решения зад него.

Сред тях ще бъдат Лора и Светлозар Димитрови, с темата „Малък пазар, голям бизнес: как се скалира от България към света?“ Ще обсъждат кога една компания е готова за нов пазар, как избира къде да влезе и как расте международно, без да губи фокус, екип и контрол.

На 17 и 18 септември Кошер ще даде достъп до предприемачи, експерти и компании, с които можеш да намериш партньори, клиенти, нови професионални контакти и насоки за финансиране или излизане на чужди пазари. А ако вече обмисляш конкретна държава, ще можеш да се включиш и в 1:1 срещи с чуждестранни търговски аташета за местната среда, възможностите и първите стъпки към пазара.

Nova Broadcasting Group и Netinfo са генерални медийни партньори на Кошер.