Н ай-малко 17 души са починали, а над 200 други са приети в болница със съмнения за отравяне след консумация на фалшив алкохол в североизточния индийски щат Манипур, съобщава списание PEOPLE .

Главният министър на щата Манипур Юмнам Кхемчанд Сингх потвърди в публикация в социалната мрежа X в неделя, 22 ноември, че броят на жертвите е нараснал до 17 души - спрямо 11 починали два дни по-рано. В по-ранно съобщение той посочи, че предполагаемият източник на опасната напитка е град Чакпикаронг в окръг Чандел, близо до границата на Индия с Мианмар.

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По данни на индийските издания The Times of India и The Hindu, цитирани от PEOPLE, общо 1130 души са били прегледани със съмнения за отравяне. От тях 228 са хоспитализирани в две лечебни заведения, а 38 пациенти са подложени на диализа.

Разследване, арести и лабораторни анализи

Кхемчанд съобщи, че правителството на щата е сформирало специална комисия, която да разследва случая и да гарантира, че виновните ще бъдат изправени пред съда възможно най-скоро.

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По думите му властите са иззели близо 1200 галона (около 4500 литра) от алкохола. Проби от напитката са изпратени за анализ в Националната лаборатория по храните в град Колката, както и в Лабораторията за съдебна медицина и Държавната лаборатория за обществено здраве в Манипур.

Правителственият говорител Токчом Радхешиям Сингх уточни пред The Times of India, че шестима души са арестувани. Той призова местните жители да съдействат на органите на реда и да подават сигнали за всеки, за когото има съмнения, че произвежда или продава фалшив алкохол, като подчерта, че разследването за установяване на всички замесени продължава.

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Хронология на кризата

В петък, 20 ноември, главният министър Кхемчанд първоначално обяви за 181 хоспитализирани и 11 загинали. Още тогава той призова ръководствата на двете болници да осигурят най-добрата възможна медицинска грижа и необходимата подкрепа за пациентите, като към района бе изпратен и медицински екип, ръководен от специалист, за да подпомогне лечението.

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„Пожелах на пациентите бързо и пълно възстановяване и изказвам най-искрените си съболезнования на опечалените семейства на починалите“, написа Кхемчанд, публикувайки и снимки от срещите си с част от хоспитализираните.