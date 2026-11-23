"Готовността на президента Тръмп да обмисли гаранции за сигурността на Украйна, подобни на тези по Член 5, е ключов елемент за постигането на траен мир. Готовността на Русия да обсъжда подобни гаранции е значителна стъпка напред и потенциален знак, че тя има сериозни намерения по отношение на мира. Една надеждна гаранция, наподобяваща Член 5 – подкрепена от механизми за възпиране и предотвратяване на военни сблъсъци, би могла драстично да намали риска от нова война".
Това заяви в X Джаред Къшнър, зет и специален пратеник на президента на САЩ Донлд Тръмп.
"Президентът Зеленски е прав, че тези гаранции трябва да бъдат конкретни, надеждни и ясно документирани. Именно по това работим съвместно със специалния пратеник за мир Стив Уиткоф. Това са едни от най-значимите ангажименти, които Съединените щати могат да поемат, и те изискват внимателно обмисляне. Тръмп би трябвало да одобри всяка предложена гаранция, при спазване на конституционните процедури и изискванията на Конгреса. Той би предприел такава стъпка само ако е убеден, че тя ясно обслужва националните интереси на САЩ и че цялостната архитектура за сигурност прави задействането на тази гаранция крайно малко вероятно", подчерта Къшнър.
"Ето защо гаранциите за сигурността на Украйна не могат да бъдат финализирани изолирано от следвоенната архитектура за сигурност в Европа. Двете трябва да се разглеждат в съвкупност. Европейските институции и споразумения в сферата на сигурността полагат важна основа. Нашата цел е да ги укрепим, да установим къде съществуващите механизми не са успели да предотвратят настоящата война и да разработим по-ефективни договорености за намаляване на бъдещи конфликти. Това включва постоянни канали за консултации, комуникация по време на кризи, предотвратяване на военни сблъсъци, по-голяма прозрачност и реципрочни мерки за ограничаване на ескалацията", поясни Къшнър.
"Нуждаем се от ясно разбиране за намеренията и ангажиментите на всички страни, както и от практически механизми, които да функционират дори в условия на сериозни разногласия. Ние се стремим към бъдеще, в което Украйна е в безопасност, Европа е по-силна, Русия е уверена, че НАТО не търси конфронтация, а НАТО и неговите партньори са уверени, че Русия ще зачита суверенитета и сигурността на своите съседи. Това изисква ясни декларации за намеренията, подкрепени от надеждни и подлежащи на проверка ангажименти. Всяка рамка трябва да запазва суверенитета и независимостта при вземането на решения на всички участващи държави", посочи Къшнър.
"Сигурността трябва да бъде подкрепена и от икономическа мощ. Украйна се нуждае от надежден дългосрочен план за просперитет, включващ реформи, които да укрепят нейните институции, икономика и способност за самостоятелно развитие. Значимите ангажименти от страна на Америка и Европа трябва да бъдат съчетани с ангажимента на самата Украйна към собствения ѝ успех. През следващите седмици, чрез поверителни разговори и многостранни дискусии, възнамеряваме да работим с Украйна, нашите европейски партньори и Русия, за да се опитаме да постигнем общо разбиране относно тази архитектура. Ако успеем да разработим рамка с ясни ангажименти, взаимни задължения и надежден механизъм за изпълнение, това ще ни даде по-голяма увереност, че всички страни са готови да предприемат стъпките, необходими за постигане на мир", смята Къшнър.
"Нищо не е договорено, докато не бъде окончателно съгласувано. Но готовността за обсъждане на тези исторически въпроси създава важна възможност за спиране на кръвопролитията. Както президентът Тръмп подчерта в разговора си с лидерите от "Коалицията на желаещите", стотиците милиарди, които понастоящем се харчат за тази война, биха могли вместо това да бъдат инвестирани в нашите икономики – за създаване на работни места, стимулиране на растежа, намаляване на цените на енергията и укрепване на инфраструктурата. Нашата цел е суверенна, сигурна, просперираща и свободна Украйна, по-силна и по-стабилна Европа, както и траен мир, изграден върху договорености, които правят вероятността от нова война значително по-малка. Това е задачата, която ни предстои", добави Къшнър.
President Trump’s willingness to consider Article 5-like security guarantees for Ukraine is a critical feature to achieving lasting peace. Russia’s willingness to discuss such guarantees is a major step forward and potential indication that it is serious about peace. A credible Article 5-like guarantee, backed by deterrence and deconfliction arrangements, could dramatically reduce the risk of another war. President Zelensky is right that these guarantees must be specific, credible, and clearly documented. That is exactly the work @SEPeaceMissions and I are undertaking together. These are among the most significant commitments the United States can make and require careful consideration. @realDonaldTrump would have to approve any proposed guarantee, subject to constitutional and congressional processes. He would take such a step only if he believed it clearly served America’s national interests and the broader security arrangements made it highly unlikely that the guarantee would ever be invoked. This is why security guarantees for Ukraine cannot be finalized in isolation from post-war European security architecture. The two must be considered together. European security institutions and agreements provide an important foundation. Our objective is to strengthen them, identify where existing mechanisms failed to prevent this war, and develop more effective arrangements to reduce future conflict. That includes permanent channels for consultation, crisis communication, military deconfliction, greater transparency, and reciprocal measures to reduce escalation. We need clear understandings of the intentions and commitments of all parties, and practical mechanisms that function even during serious disagreement. We seek a future where Ukraine is secure, Europe is stronger, Russia has confidence that NATO is not seeking confrontation, and NATO and its partners have confidence that Russia will respect the sovereignty and security of its neighbors. This requires clear statements of intent, supported by credible, verifiable commitments. Any framework must preserve the sovereignty and independent decision-making of all participating nations. Security must also be supported by economic strength. Ukraine needs a credible long-term prosperity plan, with reforms that strengthen its institutions, economy, and self-reliance. The substantial commitments by America and Europe must be matched by Ukraine’s commitment to its own success. Over the coming weeks, in private conversations and multilateral discussions, we intend to work with Ukraine, our European partners, and Russia to try and reach a common understanding on this architecture. If we can develop a framework with clear commitments, reciprocal obligations, and credible implementation, it will give us greater confidence that everyone is prepared to take the steps necessary for peace. Nothing is agreed until it is agreed. But the willingness to engage on these historic questions creates an important opportunity to stop the bloodshed. As President Trump emphasized in his conversation with the Coalition of the Willing leaders, the hundreds of billions currently being spent on this war could instead be invested in our economies—creating jobs, driving growth, lowering energy prices, and strengthening infrastructure. Our goal is a sovereign, secure, prosperous and free Ukraine, a stronger and more stable Europe, and a lasting peace built on arrangements that make another war far less likely. That is the work ahead of us.— Jared Kushner (@jaredkushner) November 22, 2026