Р айонният съд в Пазарджик прати инфлуенсъра Стоян Колев зад решетките за година и четири месеца. Присъдата ще се търпи при първоначален строг режим и е заради агресивното му шофиране след употреба на кокаин и последвалите хулигански прояви.

Освен че влиза в затвора, 39-годишният мъж остава без книжка за две години и половина. Той отнесе и сериозни финансови санкции – глоба от 1022 евро, както и задължението да плати още 30 000 евро, колкото е равностойността на колата, която е карал, тъй като автомобилът е бил собственост на лизингова компания.

Стоян Колев отива на съд за агресивно шофиране и употреба на кокаин

Обжалване и предистория на случая

След заседанието Колев отказа да говори пред медиите. Адвокатът му Кристиан Мирчев обаче определи наказанието като прекалено сурово и категорично заяви, че ще обжалва. Според юриста решението се разминава със съдебната практика, като той смята, че има двоен стандарт, тъй като по други дела за сходни провинения магистратите са давали далеч по-леки присъди. Мирчев посочи още, че клиентът му е осъзнал какво е направил и вече е прекарал близо пет месеца и половина в ареста.

Стоян Колев остава в ареста: Ще ви потроша в затвора

Припомня, че случаят с Колев се разигра на 16 юни на магистрала „Тракия“. Тогава той шофираше изключително агресивно, лепеше се опасно близо до другите автомобили, приветваше им и размахваше пневматична пушка през прозореца, а по-късно стана ясно, че е шофирал след употреба на кокаин. На 19 юни му беше повдигнато и обвинение за хулиганство заради непристойно поведение в пазарджишката Съдебна палата, непосредствено след като съдът го остави за постоянно в ареста.

Делото се гледа по съкратената процедура, като пред съда Колев призна вината си и поднесе извинение. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано или протестирано пред Окръжния съд в 15-дневен срок.