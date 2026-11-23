С илен вятър преобърна камион с ремарке на Подбалканския път, в района на град Гурково, предава NOVA.
Инцидентът е станал при пориви на вятъра в района, надхвърлящи 100 км/ч.
Силният вятър обърна камион на Подбалканския път
На мястото е изпратен полицейски екип, който следи за безопасността на движението и предупреждава шофьорите да преминават с повишено внимание.
Вятърът обърна микробус и камион в старозагорско
Силните пориви създават риск за превозните средства, особено за камионите и автомобилите с ремаркета. Водачите трябва да съобразяват скоростта си с условията на пътя и да бъдат особено внимателни при преминаване през открити участъци, където вятърът може внезапно да промени посоката или силата си.