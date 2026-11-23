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С илен вятър преобърна камион с ремарке на Подбалканския път, в района на град Гурково, предава NOVA.

Инцидентът е станал при пориви на вятъра в района, надхвърлящи 100 км/ч.

Силният вятър обърна камион на Подбалканския път

На мястото е изпратен полицейски екип, който следи за безопасността на движението и предупреждава шофьорите да преминават с повишено внимание.

Вятърът обърна микробус и камион в старозагорско

Силните пориви създават риск за превозните средства, особено за камионите и автомобилите с ремаркета. Водачите трябва да съобразяват скоростта си с условията на пътя и да бъдат особено внимателни при преминаване през открити участъци, където вятърът може внезапно да промени посоката или силата си.