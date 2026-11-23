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П олицията проверява още два случая на посегателства над момичета от младежи, за които се появиха видеозаписи в публичното пространство. Единият е от 21 септември, а другият е свързан със стрелба с газов пистолет срещу непълнолетна. Това стана ясно от думите на директора на СДВР главен комисар Николай Пелтеков, който представи подробности за разследването на случая с блудствените действия над непълнолетно момиче в София по време на празнуване на Хелоуин.

За случая от 21 септември Пелтеков потвърди, че става дума за посегателство над друго момиче. Той обаче отказа да предостави повече подробности, включително за самоличността и възрастта на пострадалата, с аргумента, че тя е непълнолетна.

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Разследващите работят и по инцидент със стрелба с газов пистолет. По думите на директора на СДВР извършителят по него вече е установен и задържан, а материалите са докладвани на следствието.

Сигналът за основния случай е постъпил на 17 ноември в Първо районно управление, след като инспектори от Детска педагогическа стая получили по оперативен път част от видеоклиповете с насилието над момиче на Хелоуин. На 18 ноември е образувано досъдебно производство. В рамките на първите 24 часа са разпитани седем свидетели, включително пострадалото момиче, и е изготвена видеотехническа експертиза.

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„Предвид съдържанието на видеоматериалите незабавно разпоредих проверка. Образуваната преписка беше докладвана в Столичната дирекция на вътрешните работи, вследствие на което беше образувано досъдебно производство“, посочи директорът на СДВР.

След докладване на материалите в Софийската районна прокуратура производството е преобразувано в следствено дело. Задържани са четирима души - трима непълнолетни и един пълнолетен български гражданин. Тримата непълнолетни са привлечени като обвиняеми и са с мярка за неотклонение „задържане под стража“. Действията спрямо пълнолетния се извършват от следователя по делото.

Полицията е иззела от заложна къща мобилен телефон на един от предполагаемите извършители.

По данни на СДВР в апартамента, където е станало посегателството, са отишли общо 13 младежи - четири момичета и девет момчета. Те се събрали там след посещение в детска дискотека. Едно от момичетата е дъщеря на собственичката на жилището. Към момента видеоматериалите, с които разполагат разследващите, сочат за блудствени действия спрямо едно от момичетата. Остава да се изясни дали има и други пострадали сред присъствалите.

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Пелтеков обясни, че полицията продължава да събира и проверява записи, включително такива, които са били предоставени допълнително. След като получат съответните указания от наблюдаващия прокурор и следователя, служителите ще могат да извършат и допълнителни разпити на участниците във вечерта. Той подчерта, че след образуването на следственото дело СДВР не може самостоятелно да предприема всички действия по разследването, без те да бъдат възложени от прокуратурата.

Директорът на СДВР поясни, че към момента са предприети действия срещу лицата, за които има достатъчно данни за съпричастност към престъплението. Проверката продължава и не е изключено да бъдат задържани и други участници, ако бъдат събрани необходимите доказателства.

Пелтеков поясни, че един от тримата непълнолетни обвиняеми има криминална регистрация. Още през август е било предложено той да бъде настанен във възпитателно училище-интернат, но процедурата не е приключила. Другите двама нямат криминални прояви.

Според директора на СДВР към момента не е установен служител на СДВР, който да е родственик на някое от задържаните момчета.

Назначена е и вътрешна проверка за действията на полицейския патрул, посетил апартамента в нощта на инцидента след сигнал за нарушаване на нощната тишина. Според първоначалната информация полицаите са проверили на входа дъщерята на собственичката на жилището и едно пълнолетно момче, след което са предупредили присъстващите да не нарушават обществения ред. Проверката трябва да установи дали служителите са изпълнили задълженията си в пълен обем. За целта ще бъдат изискани и записи и справки от телефон 112.

„Проверката трябва да установи дали служителите са изпълнили изцяло служебните си задължения или са допуснали пропуски. Няма да толерирам неглижиране или формално изпълнение на служебните задължения от който и да е служител на СДВР“, подчерта Пелтеков.

Директорът на СДВР заяви още, че до момента няма данни за упражнено насилие или отправени заплахи към разпитаните от полицията свидетели във връзка с показанията им. Не са постъпили и официални сигнали за саморазправа с предполагаемите извършители, въпреки разпространените през почивните дни видеоклипове с насилие над младежи.

Пелтеков добави, че според събраната до момента информация участниците във видеозаписите са консумирали значително количество алкохол. Полицията обаче не разполага с доказателства за употреба на наркотични вещества или за поставянето им в напитки.